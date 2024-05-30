Украинские разработчики создали «Танчик» — комплекс для эвакуации раненых с поля боя

Украинские разработчики создали «Танчик» — новый наземный роботизированный комплекс для эвакуации и логистики раненых с поля боя.Как сообщили редакции, этот передовой комплекс создан для обеспечения максимальной безопасности и эффективности во время спасательных операций в зонах боевых действий.над «Танчиком»

работало 3 человека:

Алексей Руднев — идейный лидер;

Александр — инженер-конструктор;

Владимир — механик.

Основные характеристики и преимущества

Автономность и дистанционное управление: «Танчик» может работать как автономно, используя встроенную систему искусственного интеллекта, так и под управлением оператора на расстоянии. Это обеспечивает гибкость и возможность адаптации к различным условиям на поле боя. Высокая проходимость: Благодаря усовершенствованной гусеничной системе, «Танчик» способен передвигаться по разнообразной местности, включая сложные и опасные участки, где традиционные транспортные средства не могут проехать. Вместительность и адаптивность: Комплекс может транспортировать до двух раненых одновременно, обеспечивая их безопасность и комфорт во время эвакуации. Также есть возможность быстрого перепрофилирования для перевозки медицинских материалов и оборудования. Энергоэффективность: Благодаря использованию современных энергосберегающих технологий, «Танчик» имеет длительное время автономной работы, что позволяет выполнять длительные миссии без необходимости частых подзарядок.

«Танчик» прошел испытания в условиях приближенных к боевым действий, где продемонстрировал свою эффективность и надежность

Перспективы

Разработчики заявили, что планируют совершенствовать «Танчик», расширяя его функциональные возможности и повышая уровень автономности

«Нашей целью является обеспечение военных подразделений самыми современными средствами для спасения жизней в самых тяжелых условиях», — подчеркнули они

Ранее в в рамках defense-tech кластера Brave1 было создано FoxTac — дистанционно управляемый транспортер для эвакуации раненых с поля боя.

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