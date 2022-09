Эпидемиологи доказали, что COVID-19 увеличивает риск появления неврологических заболеваний на 42% у миллионов людей

Специалисты Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе провели наиболее полное на сегодняшний день исследование долговременных неврологических заболеваний, связанных с COVID-19. Отслеживание более 150 000 пациентов, перенёсших COVID, в течение 12 месяцев показало, что инфекции привели к увеличению риска некоторых заболеваний головного мозга на 42%.

Зияд Аль-Али, эпидемиолог из Вашингтонского университета, который работает с Департаментом по делам ветеранов США с начала пандемии, использовал в исследовании обширные базы данных здравоохранения, которые помогли получить новое представление о долгосрочных последствиях COVID-19. Ранее ученый с коллегами уже публиковал результаты исследований, в которых сообщалось об увеличении количества сердечно-сосудистых заболеваний и психических расстройств у пациентов с COVID-19 в течение 12 месяцев после первоначального заражения.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, детальное изучает различные неврологические проблемы, которые могут возникать в течение года после легких и тяжелых инфекций.

«В прошлых исследованиях изучался более узкий набор неврологических исходов, в основном у госпитализированных пациентов. На этот раз мы оценили 44 заболевания головного мозга и других неврологических заболеваний как у пациентов с легкой формой COVID, так и у госпитализированных пациентов, включая тех, кто поступил в отделение интенсивной терапии», — пояснил Аль-Али.

Исследователи брали во внимание цереброваскулярные заболевания, такие как инсульт, эпизодические расстройства, включая мигрень и судороги, а также когнитивные расстройства, такие как болезнь Альцгеймера. В целом, результаты показали, что переболевшие COVID люди на 42% чаще испытывают какие-либо неврологические проблемы в течение года после заражения по сравнению с неинфицированной контрольной группой.

Люди, переболевшие COVID, столкнулись с повышенным на 77% риском проблем с памятью, повышенным на 50% риском инсульта, повышенным на 80% риском судорог и повышенным на 30% риском проблем со зрением. Дублируя некоторые предыдущие исследования, эпидемиологи также обнаружили небольшое увеличение количества диагнозов болезни Альцгеймера у пациентов с COVID по сравнению с неинфицированной группой.

«Маловероятно, что у тех, кто переболел COVID-19, просто ни с того ни с сего разовьется болезнь Альцгеймера. Для ее проявления требуются годы. Но мы подозреваем, что COVID может ускорить развитие болезни у тех людей, которые к ней предрасположены. Такое случается редко, но это настораживает», — подчеркнул Аль-Али.

Важно отметить, что средний возраст группы, использованной для исследования составил 61 год. И из-за длительного 12-месячного наблюдения почти все инфекции зафиксированы у невакцинированных субъектов. Таким образом, показатель повышенных рисков может быть значительно меньшим в случае с молодыми или вакцинированными людьми. Хотя исследователи отмечают, что риски некоторых неврологических заболеваний были выше именно у молодых людей.

«Риск нарушения памяти и когнитивных функций, сенсорных расстройств и расстройств, включая синдром Гийена-Барре, энцефалит или энцефалопатию, выше у молодых людей», — написал Аль-Али в Twitter.

В целом исследование выявило 7 дополнительных случаев любого неврологического заболевания на каждые 100 случаев COVID.

В реальном выражении это небольшие цифры, а потенциально они даже меньше, если возраст и вакцинация имеют какое-либо значение. Но исследователи ясно дают понять, что поскольку коронавирус настолько широко распространен, даже крошечные абсолютные цифры составляют большое количество пострадавших людей.

К примеру, если перенести данные этого исследования на количество случаев COVID, зарегистрированных только в США, более шести миллионов человек будут испытывать какие-то неврологические проблемы в течение года после заражения.

«Результаты показывают разрушительные долгосрочные последствия COVID-19. Вирус не всегда так безобиден, как некоторые думают», — добавляют исследователи.

Напомним, с сентября Министерство здравоохранения Украины разрешило вторую бустерную прививку против COVID-19 для всех желающих, а также вакцинацию детей от 5 лет.

Источник: New Atlas