Медицинская помощь без врача: NASA и Google тестируют ИИ-ассистента для дальних космических миссий

Чем дальше и дольше люди путешествуют в космосе, тем сложнее поддерживать их состояние здоровья. На Международной космической станции астронавты имеют прямую связь с Центром управления полетами, регулярные поставки медикаментов и возможность вернуться на Землю уже через полгода. Но с началом программ длительных полетов, которые планирует NASA вместе с коммерческими партнерами, в частности SpaceX Илона Маскаситуация изменится. На пути к Луне или Марсу быстрого возвращения уже не будет, а задержка сигнала в связи может достигать 20 минут в одну сторону.

Поэтому NASA постепенно переводит медицинскую помощь в космосе на «автономные рельсы», уменьшая зависимость от Земли. Один из первых экспериментов — создание вместе с Google цифрового медицинского ассистента на основе ИИ под названием Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA).

Как работает CMO-DA

Этот ассистент помогает астронавтам диагностировать и лечить симптомы, когда рядом нет врача, или связь с Землей отсутствует. Система мультиформатная: она принимает голосовые, текстовые и визуальные запросы, обрабатывая их в среде Google Cloud Vertex AI.

Проект реализуют по фиксированному контракту с Google Public Sector, который включает расходы на облачные вычисления, инфраструктуру для разработки приложений и тренировки моделей. NASA владеет исходным кодом приложения и участвует в доработке моделей. Vertex AI предоставляет доступ как к моделям Google, так и к сторонним решениям.

CMO-DA уже протестировали на трех клинических сценариях: травма лодыжки, боль в боку и боль в ухе. Оценивание проводили три врача, один из которых — действующий астронавт. Они проверяли точность диагностики, сбор анамнеза, клиническое мышление и предлагаемые методы лечения. Результаты были такими:

Боль в боку — 74% правильности диагноза и плана лечения.

Боль в ухе — 80%.

Травма лодыжки — 88%.

NASA планирует постепенное расширение функций CMO-DA. Рассматривается подключение медицинских приборов, интеграция дополнительных источников данных и обучение модели распознавать специфические для космоса факторы, например влияние микрогравитации на организм.

Относительно перспектив использования такого ассистента в больницах на Земле, в Google пока не дают четкого ответа. Но после подтверждения эффективности в орбитальных условиях, это может стать логичным следующим шагом.

Потенциальная польза для земной медицины очевидна: технология, способная автономно оценивать состояние пациента без постоянного присутствия врача, может стать решением проблем в отдаленных регионах, во время стихийных бедствий или в полевых условиях.

Источник: techcrunch