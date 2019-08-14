1 сентября 2019 года Киевстар закроет девять старых тарифов и переведет их абонентов на новые пакеты

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Оператор мобильной связи Киевстар сообщил, что 1 сентября 2019 года закроет девять архивных тарифных планов и переведет их пользователей на новые тарифы.

Перечень архивных тарифных планов, которые будут закрыты, выглядит следующим образом:

Все по 350,

Всё для VIP,

Всё для VIP Extra,

Абсолютный Неограниченный,

Безлим Gold,

Безлим Platinum,

Киевстар 4G Premium (2018),

Киевстар 4G Business (2018),

Киевстар 4G Business VIP (2018).

По данным оператора, изменения касаются небольшой группы абонентов, которая составляет менее 0,1% от всех клиентов оператора.

«1 сентября 2019 года некоторым абонентам с архивными контрактными тарифными планами будут предложены актуальные условия с расширенным количеством услуг. Для большинства из них за ту же или меньшую стоимость» — отметили в компании.

По словам представителей Киевстара, абоненты, которых касаются изменения, получат безлимитный мобильный интернет вместо ограниченного количества мегабайт, смогут пользоваться фиксированным интернетом Киевстар без дополнительной платы и использовать минуты на другие номера для звонков на популярные направления за границу, а также получат доступ к популярным приложениям и сервисам: Kyivstar Go TV и Киевстар Футбол, Mobile ID и сервисов Microsoft.

Все абоненты, которых касаются изменения, будут проинформированы о деталях SMS-сообщениями, по короткому номеру 466, а также в разделе «Архив тарифов» на сайте компании. У оператора подчеркнули, что абоненты могут самостоятельно выбрать и перейти на любой другой актуальной тариф, если предложенный оператором тариф им не подойдет.

Аналогичную операцию Киевстар провел в феврале текущего года, когда были закрыты версии тарифов Безлім Відео, Безлім Розмови, Безлім Соцмережі и Максимальний Безлім от 2017 года.

Источник: Киевстар