1 сентября 2019 года Киевстар закроет девять старых тарифов и переведет их абонентов на новые пакеты
Оператор мобильной связи Киевстар сообщил, что 1 сентября 2019 года закроет девять архивных тарифных планов и переведет их пользователей на новые тарифы.
Перечень архивных тарифных планов, которые будут закрыты, выглядит следующим образом:
- Все по 350,
- Всё для VIP,
- Всё для VIP Extra,
- Абсолютный Неограниченный,
- Безлим Gold,
- Безлим Platinum,
- Киевстар 4G Premium (2018),
- Киевстар 4G Business (2018),
- Киевстар 4G Business VIP (2018).
По данным оператора, изменения касаются небольшой группы абонентов, которая составляет менее 0,1% от всех клиентов оператора.
«1 сентября 2019 года некоторым абонентам с архивными контрактными тарифными планами будут предложены актуальные условия с расширенным количеством услуг. Для большинства из них за ту же или меньшую стоимость» — отметили в компании.
По словам представителей Киевстара, абоненты, которых касаются изменения, получат безлимитный мобильный интернет вместо ограниченного количества мегабайт, смогут пользоваться фиксированным интернетом Киевстар без дополнительной платы и использовать минуты на другие номера для звонков на популярные направления за границу, а также получат доступ к популярным приложениям и сервисам: Kyivstar Go TV и Киевстар Футбол, Mobile ID и сервисов Microsoft.
Все абоненты, которых касаются изменения, будут проинформированы о деталях SMS-сообщениями, по короткому номеру 466, а также в разделе «Архив тарифов» на сайте компании. У оператора подчеркнули, что абоненты могут самостоятельно выбрать и перейти на любой другой актуальной тариф, если предложенный оператором тариф им не подойдет.
Аналогичную операцию Киевстар провел в феврале текущего года, когда были закрыты версии тарифов Безлім Відео, Безлім Розмови, Безлім Соцмережі и Максимальний Безлім от 2017 года.
Источник: Киевстар