10-нм процессоры Intel Ice Lake-U с новым GPU Gen11 неплохо справляются с современными играми в разрешении 1080p





В декабре прошлого года Intel пообещала, что её будущие 10-нм мобильные процессоры получат интегрированное графическое ядро с вычислительной мощностью более чем 1 терафлопс. В преддверии своей пресс-конференции на Computex 2019 компания поделилась подробностями о том, что реально это означает в сравнении с существующими процессорами и конкурирующими моделями от AMD. Важно отметить, что предстоящие 10-нм CPU со встроенной графикой 11-го поколения смогут справляться с множеством игр в разрешении 1080p без использования дискретной видеокарты.

Разумеется, представленные ниже результаты тестов не стоит воспринимать за чистую монету, поскольку многие из них проводились при низких настройках графики. Вдобавок к этому, в играх, где проводилось тестирование, отсутствует реальное значение FPS. Тем не менее более чем двойной прирост производительности в Three Kingdoms и почти такой же в Rainbow Six Siege и Dirt Rally 2.0 – отличный результат, как для нового поколения встроенной графики.

Во время «живой» демонстрации CS: Go с разрешением 1080p система на базе неназванного 10-нм процессора Ice Lake-U показала более 70fps. Результат CPU Intel 8-го поколения Whiskey Lake-U оказался намного скромнее – 40-45fps, что в целом тоже вполне «играбельно», но всё же приятно видеть, как интегрированная графика смогла взять такую планку и обеспечить более плавный игровой процесс.

По сравнению с процессором AMD Ryzen 7 3700U, который оснащён графикой RX Vega 10, предстоящий 25-ватный аналог семейства Ice Lake-U на 16% быстрее в Overwatch и на 15% быстрее в демоверсии 3DMark Skydiver. В некоторых моментах новые CPU Intel уступают конкурирующим решениям от AMD. Более подробная информация о новых процессорах будет представлена 28 мая.

Источник: Engadget