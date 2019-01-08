Intel номинально анонсировала 10-нм процессоры Ice Lake-U, первые ноутбуки на них выйдут до конца этого года

На сегодняшней пресс-конференции в рамках выставки CES 2019 компания Intel не только представила шесть новых процессоров Coffee Lake-S Refresh, о которых мы уже успели рассказать в предыдущей заметке, но и поведала первые подробности о долгожданных 10-нм процессорах Intel Ice Lake. Да, судя по всему, Intel наконец решила все трудности с 10-нм технологическим процессом, который первоначально планировала освоить еще в 2016 году и готова начать массовый выпуск новых чипов. Уточним, что в данном случае речь идет о мобильных чипах семейств Ice Lake-U и Ice Lake-Y, которыми первыми выйдут на рынок. Intel вот-вот должна приступить к массовому выпуску мобильных Ice Lake и обещает, что первые серийные устройства на их основе появятся на рынке к следующему рождественскому сезону. С учетом озвученных сроков наиболее вероятным событием для полноценного анонса чипов представляется июньская выставка Computex 2019.

Как мы узнали в прошлом месяце, они будут основаны на базе новой микроархитектуры Sunny Cove, которая должна как повысить энергоэффективность новых CPU, так и увеличить число исполняемых за такт инструкций. Среди других известных улучшений Ice Lake-U — вдвое больший объем кэш-памяти первого уровня и возросший объем кэша L2, новое графическое ядро 11-го поколения, содержащее до 64 исполнительных блоков, поддержка памяти LPDDR4X (предположительно LPDDR4X-3200 МГц), встроенная поддержка Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax) и Thunderbolt 3, а также новые наборы инструкций, включая DL Boost для ускорения задач машинного обучения.

Еще одно важное улучшение Ice Lake-U сулит существенное повышение автономности мобильных устройств. В частности, обещано повышение автономности до 25 часов и выше за счет того, что чипы Ice Lake-U, которые конструктивно являются SoC (системой-на-чипе), поскольку кроме CPU и GPU ядер сочетают в одном корпусе еще множество вспомогательных компонентов, и системные платы под них будут очень компактными. Иными словами, у конструкторов мобильных систем нового поколения появится больше места, которые можно будет использоваться для установки более емкой АКБ. В случае 12-дюймовой модели удалось сэкономить 10% внутреннего пространства, что позволило нарастить емкость аккумуляторной батареи с 52 до 58 Вт·ч.

На презентации представители Intel продемонстрировали инженерные образцы ноутбуков на базе Ice Lake-U производства Pegatron и Wistron. Также был показан неизвестный ноутбук Dell, который предположительно, является моделью XPS 13 нового поколения.

Источник: The Verge