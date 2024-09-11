Экс-руководителей Samsung арестовали за утечку секретов на $3,2 млрд в Китай

Полиция Южной Кореи арестовала двух бывших руководителей Samsung по подозрению в передаче коммерческих секретов компании на сумму $3,2 миллиарда в Китай. Один из арестованных, 66-летний мистер Чой, создал совместное предприятие по производству чипов в Китае и был его генеральным директором. Ему помогал конструктор завода, мистер О, и он пытался привлечь других южнокорейских экспертов.

Чоя подозревают в утечке технологий памяти Samsung для производства DRAM чипов по 20-нм техпроцессу на китайском заводе Chengdu Gaozhen. Samsung является одним из ведущих производителей памяти, сотрудничая со многими компаниями. Полиция заявила, что действия Чоя «ослабили конкурентоспособность страны в условиях глобальной чиповой войны». Власти утверждают, что арест остановит работу китайского предприятия, но расследование продолжается.

Это не первый случай ареста сотрудников южнокорейских технологических компаний за кражу коммерческих тайн. В мае прошлого года бывшую сотрудницу SK hynix арестовали за печать 3000 страниц данных о процессе производства полупроводников. Ее подозревали в передаче этих документов Huawei, хотя она отрицала все обвинения. Летом этого года экс-инженера Samsung посадили на 6 лет за слив чувствительной OLED-технологии Китаю. Тайвань неоднократно обвинял Китай в краже интеллектуальной собственности и переманивании инженеров.

Китай нуждается в развитии собственных технологий производства полупроводников, поскольку почти на 99% зависит от западных инструментов. Санкции США серьезно повлияли на технологические амбиции Китая.

Китай стремится развивать собственную индустрию чипов, поскольку обладает многими редкоземельными ископаемыми. В то время как США и их союзники ведут чиповую войну с Китаем, китайские чиновники могут тайно поддерживать такие действия с кражей интеллектуальной собственности других компаний и стран.

Источник: tomshardware

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