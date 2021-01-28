100 миллиардов долларов квартальной выручки (впервые в истории) и больше миллиарда активных iPhone. Главное из отчета Apple
В ночь на 28 января Apple опубликовала очередной финансовый отчет — на ее бухгалтерском календаре 26 декабря завершился первый квартал 2021 финансового года (напомним, Apple относится к компаниям, у которых финансовый год не совпадает с календарным). То есть, у Apple первый квартал 2021 финансового года соответствует четвертому кварталу 2020 календарного года. Мы выбрали из отчета и конференц-звонка с инвесторами главное.
Финансовые показатели
- За трехмесячный период с октября по декабрь Apple выручила 111,4 миллиарда долларов — для купертиновского гиганта это новый абсолютный рекорд квартальной выручки. Это также заметно выше прогноза аналитиков — 102 миллиарда долларов. Операционная прибыль — 33,58 миллиарда долларов, чистая прибыль — 28,76 миллиарда долларов (или 1,68 долларов на акцию), а валовая маржа — 39,8%. Для сравнения, год назад эти показатели в том же порядке — 25,57 миллиарда, 22,24 млрд (или 1,25 доллара на акцию) и 38,4%. То есть, все показатели заметно улучшились.
- Доля международных продаж в общей структуре доходов Apple — 64%. Распределение выручки по регионам (продажи выросли абсолютно во всех регионах, особенно сильно — в Китае):
|Регион
|Трехмесячный период, завершившийся 26 декабря 2020 года
|Трехмесячный период, завершившийся 28 декабря 2019 года
|Америка
|$46,31 млрд.
|$41,37 млрд.
|Европа
|$27,31 млрд.
|$23,27 млрд.
|Китай
|$21,31 млрд.
|$13,58 млрд.
|Япония
|$8,29 млрд.
|$6,22 млрд.
|Остальная часть Азии
|$8,22 млрд.
|$7,38 млрд.
|Всего
|$111,44 млрд.
|$91,82 млрд.
- По итогам квартала компания сгенерировала рекордный операционный денежный поток в размере 38,8 миллиарда долларов. По состоянию на 28 сентября 2020 года объем денежных средств на счетах компании составлял 196 миллиарда долларов при общих долговых обязательствах в 112 миллиардов долларов. Также за квартал компания выплатила акционерам 30 миллиардов долларов (24 миллиарда в виде обратного выкупа акций (200 миллионов ценных бумаг).
«Показатели нашего бизнеса за первый квартал были обеспечены двузначным ростом в каждой категории продуктов, что привело к рекордным показателям выручки в каждом из наших географических сегментов и рекордно высоким показателям для нашей базы активных пользовательских устройств».
Лука Маэстри,
финансовый директор Apple.
Выручка по отдельным категориям продуктов
- Рекордные финансовые показатели — прямое свидетельство успеха новых моделей iPhone (iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max), вышедших в прошлом году с опозданием относительно iPhone 11. Но выросли не только продажи iPhone, которые сокращались последние несколько кварталов (они обновили рекорд, державшийся 2018 финансового года), другие категории тоже обновили рекорды по выручке.
- На сегодняшний день в мире больше миллиарда активных iPhone. В минувшем квартале на iPhone пришлось 57% всей выручки компании.
Квартальные продажи по категориям:
- iPhone — $65,6 млрд (год назад — $55,96 млрд);
- Mac — $8,68 млрд (год назад — $7,16 млрд);
- iPad — $8,44 млрд (год назад — $5,98 млрд);
- Носимые устройства, устройства для дома и аксессуары — $12,97 млрд (год назад — $10,01 млрд);
- Сервисы — $15,76 млрд (год назад — $12,72 млрд).
Планы и другие интересные факты из отчета
- Apple снова отказалась делать прогноз по выручке на следующие три месяца.
- В мире больше 1,6 миллиарда активных устройств Apple.
- Сейчас суммарно у Apple есть более 620 миллионов платных подписчиков (рубеж в 600 миллионов была достигнута до конца 2020 года) — за минувший квартал добавилось 35 млн новых платных подписчиков.