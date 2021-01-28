100 миллиардов долларов квартальной выручки (впервые в истории) и больше миллиарда активных iPhone. Главное из отчета Apple





В ночь на 28 января Apple опубликовала очередной финансовый отчет — на ее бухгалтерском календаре 26 декабря завершился первый квартал 2021 финансового года (напомним, Apple относится к компаниям, у которых финансовый год не совпадает с календарным). То есть, у Apple первый квартал 2021 финансового года соответствует четвертому кварталу 2020 календарного года. Мы выбрали из отчета и конференц-звонка с инвесторами главное.

Финансовые показатели

За трехмесячный период с октября по декабрь Apple выручила 111,4 миллиарда долларов — для купертиновского гиганта это новый абсолютный рекорд квартальной выручки. Это также заметно выше прогноза аналитиков — 102 миллиарда долларов. Операционная прибыль — 33,58 миллиарда долларов, чистая прибыль — 28,76 миллиарда долларов (или 1,68 долларов на акцию), а валовая маржа — 39,8%. Для сравнения, год назад эти показатели в том же порядке — 25,57 миллиарда, 22,24 млрд (или 1,25 доллара на акцию) и 38,4%. То есть, все показатели заметно улучшились.

Доля международных продаж в общей структуре доходов Apple — 64%. Распределение выручки по регионам (продажи выросли абсолютно во всех регионах, особенно сильно — в Китае):

Регион Трехмесячный период, завершившийся 26 декабря 2020 года Трехмесячный период, завершившийся 28 декабря 2019 года Америка $46,31 млрд. $41,37 млрд. Европа $27,31 млрд. $23,27 млрд. Китай $21,31 млрд. $13,58 млрд. Япония $8,29 млрд. $6,22 млрд. Остальная часть Азии $8,22 млрд. $7,38 млрд. Всего $111,44 млрд. $91,82 млрд.

По итогам квартала компания сгенерировала рекордный операционный денежный поток в размере 38,8 миллиарда долларов. По состоянию на 28 сентября 2020 года объем денежных средств на счетах компании составлял 196 миллиарда долларов при общих долговых обязательствах в 112 миллиардов долларов. Также за квартал компания выплатила акционерам 30 миллиардов долларов (24 миллиарда в виде обратного выкупа акций (200 миллионов ценных бумаг).

«Показатели нашего бизнеса за первый квартал были обеспечены двузначным ростом в каждой категории продуктов, что привело к рекордным показателям выручки в каждом из наших географических сегментов и рекордно высоким показателям для нашей базы активных пользовательских устройств». Лука Маэстри, финансовый директор Apple.

Выручка по отдельным категориям продуктов

Рекордные финансовые показатели — прямое свидетельство успеха новых моделей iPhone (iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max), вышедших в прошлом году с опозданием относительно iPhone 11. Но выросли не только продажи iPhone, которые сокращались последние несколько кварталов (они обновили рекорд, державшийся 2018 финансового года), другие категории тоже обновили рекорды по выручке.

На сегодняшний день в мире больше миллиарда активных iPhone. В минувшем квартале на iPhone пришлось 57% всей выручки компании.

Квартальные продажи по категориям:

iPhone — $65,6 млрд (год назад — $55,96 млрд);

Mac — $8,68 млрд (год назад — $7,16 млрд);

iPad — $8,44 млрд (год назад — $5,98 млрд);

Носимые устройства, устройства для дома и аксессуары — $12,97 млрд (год назад — $10,01 млрд);

Сервисы — $15,76 млрд (год назад — $12,72 млрд).

Планы и другие интересные факты из отчета