100 млн тонн за две недели. Выбросы углекислого газа в Китае существенно уменьшились за счет падения производства вследствие вспышки коронавируса





Вспышка коронавируса продолжает оказывать влияние на глобальные экономические процессы. Ранее мы уже писали об отмене запланированных выставок и приостановке производства мобильных устройств. Но у этого влияния на экономику есть и другие последствия, которые можно назвать позитивными для экологии.

Из-за снижения промышленного производства в Китае упало потребление электроэнергии промышленными объектами. Соответственно, снизился объём выработки электроэнергии, а это привело к сокращению выбросов углекислого газа примерно на 100 млн тонн за двухнедельный период, последовавший за Китайским (или же Лунным) новым годом.

Отметим, в Китае по случаю Китайского нового года (приходится на 25 января календарного 2020 года) наступают примерно двухнедельные выходные. Но в этом году из-за вспышки коронавируса во многих компаниях были введены вынужденные каникулы, которые затянулись ещё на несколько недель. Как следствие, экономическая активность не восстановилась до обычного уровня.

В отчёте Carbon Brief рассматривается двухнедельный период, который наступает через 10 дней после Китайского нового года. Как правило, к этому времени экономическая активность в Китае возобновляется. В 2019 году за этот двухнедельный период объём выбросов углекислого газа в атмосферу достиг примерно 400 млн тонн. Но в 2020 году из-за спада промышленного производства этот показатель составил лишь около 300 млн тонн – на четверть меньше, чем в предыдущем году. Отметим, этот объём выбросов, которые Китай «сэкономил» за 2 недели, соответствуют полному годовому объёму выбросов такой страны, как Чили.

Потребление угля также не восстановилось после праздников в Китае. За месяц до лунного Нового года сжигание самого грязного ископаемого топлива в Китае соответствовало показателям предыдущих лет. Но после праздников, согласно анализу, потребление угля упало до четырехлетнего минимума.

По прогнозам, если в краткосрочной перспективе будет продолжаться сокращение выбросов углекислого газа, то годовой объём выбросов в Китае уменьшится, но не очень существенно – всего примерно на 1%. Хотя уверенности в этом нет. В Китае имеется достаточно резервных мощностей как для производства электроэнергии, так и для промышленности, чтобы наращивать производство, когда уровень заболеваемости начнёт снижаться. Более того, исследование BloombergNEF свидетельствует, что, несмотря на снижение производства в Китае, выбросы в стране могут даже увеличиться из-за ориентированного на инфраструктуру пакета мер стимулирования, который готовит правительство. Этот пакет потребует от страны продолжения сжигания угля и увеличения использования цемента и стали. Так что нынешнее краткосрочное снижение выбросов может быть с лихвой «компенсировано» последующей активизацией китайской промышленности.

Источник: bloomberg