Злополучный COVID-19. Samsung временно приостановила сборку Galaxy Z Flip и Galaxy Fold, а Valve предупредила о сокращении поставок VR-гарнитур Index





Продолжающаяся эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 оказывает все более заметное влияние на технологическую индустрию и прочие сферы человеческой деятельности и последние события (недавняя вспышка в Италии и под две сотни случаев повторного заражения в Китае) особо не дают поводов для оптимизма. Из последнего — Valve предупредила о сокращении поставок VR-гарнитур Index, а Samsung временно закрыла произведственную линию, где собираются складные смартфоны Galaxy Z Flip и Galaxy Fold.

Samsung приняла решение временно закрыть фабрику в корейском городе Куми, где собираются складные смартфоны Galaxy Z Flip и Galaxy Fold, после того, как у одного из рабочих обнаружили COVID-19.

Как сообщается, сотрудников завода, контактировавших с зараженным коллегой, поместят в карантин и будут наблюдать. Ожидается, что производство возобновится уже 25 февраля.

Только на прошлой неделе мы вскользь упоминали в одной из новостей, что Samsung производит большую часть смартфонов на фабриках во Вьетнаме и Индии, что значительно снижает риски для бизнеса от коронавирусной инфекции. Что же касается оговариваемого завода в Куми, предприятие преимущественно работает на удовлетворение спроса внутреннего рынка Южной Кореи.

Говоря о Valve и ее VR-гарнитурах Index, последние и без того в дефиците — после анонса Half-Life: Alyx весьма недешевые комплекты устройств ($999 за один) буквально смели с прилавков по всему миру и пока они не успели вернуться в продажу. В Valve пообещали выпустить новую партию Index в продажу незадолго до релиза Half-Life: Alyx (игра выходит 23 марта), но ее объем будет меньше изначально запланированного. Увы, точных данных производитель не приводит.

Отметим, что сторонние VR-гарнитуры (Oculus Rift, HTC Vive и Windows Mixed Reality) также поддерживаются, но ранее журналисты подтверждали очевидное — лучше всего игра оптимизирована под фирменную гарнитуру Valve Index.

Источник: и Uploadvr