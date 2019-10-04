13-дюймов при 4K Ultra HD и 6-ядерный процессор. Компактный ноутбук Dell XPS 13 (2019) поступил в продажу





Перед выставкой IFA 2019 в августе компания Dell обновила флагманский компактный ноутбук XPS 13, оснастив его новыми процессорами Intel Core 10-го поколения (Comet Lake). И вот сейчас Dell XPS 13 (2019) поступил в продажу. В США цена на новый Dell XPS 13 (2019) стартует от $999.

Как отмечалось выше, Dell XPS 13 — это флагманский ноутбук на Windows, выделяющийся в первую очередь компактным корпусом и премиальным дизайном с минимальными рамками. В базовой конфигурации Dell XPS 13 (2019) оснащается двухъядерным процессором Intel Core i3-10110U (2/4, 2,1-3,7-4,1 ГГц, 4 МБ кэш-памяти L3), но есть и вариант помощнее — с топовым Intel Core i7-10710U (6/12, 1,1-3,9-4,7 ГГц, 12 МБ кэш-памяти L3). 6-ядерный процессор с поддержкой Hyper-Threading, позволяющей обрабатывать до 12 потоков данных в очень компактном 13-дюймовом ноутбуке — это не может не заинтересовать. Да, конфигурация с Intel Core i7-10710U стоит дороже ($1350) и еще предстоит оценить эффективность системы охлаждения. Как известно, именно СО обычно является слабым местом компактных ноутбуков, нередко испытывающих проблемы с перегревом при высокой и длительной нагрузке и, как следствие, троттлингом CPU. Но потенциально 6 ядер и 12 потоков должны обеспечить ощутимый прирост быстродействия в ПО, оптимизированном под многопоточность.

Если не считать новые CPU, больше никаких отличий по сравнению с моделью прошлого поколения (вот наш обзор) нет. Dell XPS 13 (2019) по-прежнему оснащается 13,3 дюймовыми IPS дисплеями разрешением Full HD (сенсорный — опция) или 4K Ultra HD (3840 x 2160). Максимальный объем оперативной памяти LPDDR3 2133 МГц равен 16 ГБ, дисковая подсистема представлена SSD (M.2 PCIe NVMe) вместимостью 256 или 512 ГБ.

Источник: The Verge и Dell