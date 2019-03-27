15 апреля АМКУ проведет заключительное слушание по делу о замене месячной тарификации на четырехнедельную (Киевстар и lifecell сопротивляются, Vodafone уже поменял условия)

Как вы помните, еще в сентябре прошлого года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал проверку мобильных операторов Киевстар, Vodafone и lifecell из-за замены месячной тарификации на четырехнедельную. Госуполномоченный АМКУ Мария Процишен на своей facebook-странице поделилась информацией о ходе дела, в котором уже совсем скоро будет поставлена точка.

Мария Процишен сообщила, что за все это время к ней поступило невероятное количество вопросов о данном деле. С момента открытия дела были проведены рабочие встречи с операторами, в ходе которых была услышана, а в дальнейшем исследована и проанализирована дополнительная аргументация позиций ответчиков по делам.

В итоге, ситуация по всем трем операторам следующая:

Киевстар отстаивает свои позиции по 4-недельному расчетному периоду, хотя по сути признает, что ее внутренние Правила предоставления телекоммуникационных услуг не разграничивают полностью понятия абонплаты и платы за пакет услуг (поскольку абонплата предусматривает возможность не только доступа к сети, но и может включать плату за пакет услуг). Ответчик отмечает понимание термина абонплаты, установленной нормативно-правовыми актами, а не их внутренним распорядительным документом, который может меняться компанией.

В ответ на это Мария Процишен напомнила, что постановлением КМУ №295 установлено, что «расчетным периодом является текущий календарный месяц» без привязке к абонплате контрактных абонентов или абонентов, обслуживающихся на условиях предоплаты. Также важно, что более мелкие операторы подвижной (мобильной) связи устанавливают своим расчетным периодом исключительно месяц и не разделяют позиций крупных операторов по суженному толкованию норм вышеуказанного постановления КМУ, что давало бы возможность изменять расчетные периоды в произвольном порядке.

Vodafone (ВФ УКРАИНА) — компания официально с 22 марта 2019 внесла изменения в свои тарифные планы, изменив расчетный период с 4 недель на один месяц. В частности, речь идет о таких тарифных планах, как Vodafone SuperNet Start, Vodafone SuperNet Pro, Vodafone SuperNet Unlim, Vodafone SuperNet Turbo, а также Vodafone Family и Vodafone Family Plus.

При этом по информации мобильного оператора, другие тарифные планы закрыты для новых подключений и переведены в архив, а абонентам, которые обслуживаются на условиях этих тарифных планов, предлагается переход к актуальным тарифным планам. Другие тарифные планы с 4-недельным расчетным периодом также анализируются и по ним компанией будет принято решение в ближайшее время.

Lifecell — с момента открытия дела компания не предоставляла дополнительной аргументации в подтверждение своей позиции, которая заключается в том, что оператор может изменять расчетный период.

Однако, все то же постановление КМУ №295 предусматривает возможность операторов изменять/устанавливать тарифы, наполненность тарифного плана конкретным перечнем (пакетом) услуг, а также срок действия тарифных планов или услуг, а не расчетные периоды по оплате.

«Единый расчетный период (а, соответственно, и стоимость, устанавливается за это расчетный период) дает возможность абоненту эффективно сопоставлять цены различных операторов, разных тарифных планов, сравнивать их и принимать взвешенные решения с учетом стоимости таких услуг. Именно такие подходы много лет является ориентиром для потребителей, противоположные практики будут проявлением недобросовестной коммерческой практики и нарушать честные обычаи в хозяйственной деятельности» — отметила Госуполномоченный АМКУ Мария Процишен.

По словам Марии Процишен, уже 15 апреля 2019 года будет проведено заключительное слушание, после чего данный вопрос будет финализирован и вынесен на рассмотрение Антимонопольного комитета Украины.

Источник: Мария Процишен (facebook)