15 и 17 тысяч гривен — цена Samsung Galaxy A8 и A8+ (2018) в Украине

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Компания Samsung озвучила официальную стоимость новых смартфонов Galaxy A8 и Galaxy A8+ на украинском рынке — она составит 14999 и 16999 гривен соответственно, а продажи начнутся уже 5 января.

Аппараты будут представлены в трех цветах корпуса: чёрном, аметист и золотистом. Объемы памяти для обоих смартфонов — 4 и 32 ГБ. Напомним, что главными особенностями моделей являются Infinity дисплей на базе матрицы Super AMOLED, с функцией Always On Display, корпуса защищенные от пыли и влаги по стандарту IP68, поддержка технологий MST и NFC для осуществления бесконтактных платежей, двойные фронтальные камеры с «живым фокусом» и «эффектом боке», а также основная 16-мегапиксельная камера со светочувствительным объективом F1.7.