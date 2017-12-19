Представлены смартфоны Samsung Galaxy A8 и Galaxy A8+: дисплеи Infinity Display, сдвоенные фронтальные камеры и поддержка Gear VR

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Только за последние две недели в сети появилось огромное число изображений и фотографий смартфонов Samsung Galaxy A8/A8+, а вчера мы публиковали качественный ролик, позволяющий рассмотреть новинки во всей красе. С учетом всего этого затягивать с анонсом новых моделей серии смартфонов Galaxy A не было смысла. Собственно, производитель и не стал этого делать. На официальном сайте новинки пока отсутствуют, так что придется ограничиться данными тематических ресурсов.

Итак, начнем с названия. В этом году Samsung решила нарушить привычную схему наименования и назвать новинки Galaxy A8 (2018) и Galaxy A8+ (2018) вместо Galaxy A5 2018 и A7 2018. Это сделано для того, чтобы покупатели понимали, что речь идет о более доступных версиях флагманских смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+. Ведь внешне они очень похожи.

Главная особенность смартфонов Samsung Galaxy A8 и A8+ – экраны Infinity Display с соотношением сторон 18,5:9, как у флагманов. Правда, из вчерашнего видео мы узнали, что рамки по периметру у Galaxy A8/A8+ все же немного шире, чем у Galaxy S8/S8+. Видимо, это сделано с целью разделения двух разных линеек.

Основное различие между моделями заключается в этих самых дисплеях Infinity Display. В обоих случаях используются экраны Super AMOLED разрешением Full HD+ (2160х1080 пикселей), но у младшей диагональ экрана составляет 5,5 дюйма, а старший получил шестидюймовую панель. Понятное дело, размеры корпусов, изготовленных из металла и стекла, а также емкость батареи у них тоже разные. Емкость аккумулятора Samsung Galaxy A8 и A8+ равна 3000 и 3500 мА∙ч соответственно, размеры — 149,2х70,6х8,4 мм при массе 172 г и 159,9х75,7х8,3 при массе 191 г.

Основой в обоих служит неназванная платформа с восемью процессорными ядрами Cortex-A53, функционирующими на частоте 2,2 ГГц. Вероятнее всего, это SoC Exynos 7885. Оперативной памяти в зависимости от модификации 4 либо 6 ГБ (только для A8+), флэш-памяти — 32 либо 64 ГБ. В обоих случаях поддерживаются карточки microSD объемом до 256 ГБ.

Смартфоны Galaxy A8 и A8+ получили 16-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой F/1.7 и сдвоенную фронтальную с датчиками разрешением 16 и 8 Мп и диафрагмой F/1.9.

Как и в прошлых поколениях, в новых Galaxy A8 и A8+ есть защита от воды (степень защиты IP68), сканер отпечатков пальцев (расположение на задней панели иное, чем у Galaxy S8) поддержка платежного сервиса Samsung Pay, поддержка технологии Always On Display и разъем USB-C, обеспечивающий возможность быстрой зарядки.

Еще одна важная деталь – это первые представители линейки Galaxy A, которые можно будет использовать для работы с гарнитурой Gear VR.

Из коробки смартфоны будут работать под управлением старой ОС Android 7.1 Nougat, что вполне можно записать в минусы.

В Европе Samsung Galaxy A8 (2018) и Galaxy A8+ (2018) начнут продавать уже в следующем месяце. Стартовая цена на младшую модель — €499, на старшую — €599.

Источник: GSM Arena