1,5 тыс. обманутых украинцев и 1,5 млн грн ущерба. Киберполиция прикрыла крупную сеть онлайн-магазинов, торговавших фальшивой техникой Apple

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Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщил о ликвидации масштабной мошеннической схемы — правоохранители провели обыски во Львове, Киеве и на Волыни, чтобы прекратить деятельность преступной группировки, которая, используя сеть онлайн-магазинов, продавала поддельную технику Apple. В частности, фигуранты дела создали более 50 вебсайтов и даже открыли розничный магазин для сбыта гаджетов.

В рамках досудебного расследования установлено, что только в течение трех месяцев 1500 украинцев приобрели фальсифицированную технику на общую сумму более 1,5 миллиона гривен.

Товары заказывали в Китае. Преступники используя новейшую полиграфию, оттиски марки и уникальные идентификаторы, в том числе наклейки с IMEI, воссоздавали дизайн оригинальных упаковок.

Правоохранители провели 17 обысков по местам проживания и в автомобилях фигурантов дела во Львове, Киеве и на Волыни, а также в помещении магазина. По итогам обысков было изъято множество различной техники: ноутбуки, системные блоки, планшеты, мобильные телефоны, наушники и коробки к ним, наклейки со штрих-кодами, коробки к мобильным телефонам, банковские карточки, стартовые пакеты, флэш-накопители данных, наклейки с логотипом, наклейки с IMEI к мобильным телефонам, жесткие диски, печать магазина, принадлежности для изготовления коробок и упаковки товара к мобильным телефонам и транспортные средства.

Следствием установлена причастность 11 человек. Они являются жителями Львова, Львовской и Волынской областей. По факту преступления открыто уголовное производство по ст. 190 (мошенничество), и ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины. На данный момент семерым сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений по ст. 208 УК Украины, а двое участников группировки задержаны. Продолжается досудебное расследование; как только оно будет завершено, дело передадут в суд.

Напомним, в конце прошлого года произошел резонансный случай, как в США три брата из Китая восемь лет обменивали фальшивые iPhone на настоящие. Тогда убытки Apple оценивались более чем в шесть миллионов долларов.

Источник: Киберполиция