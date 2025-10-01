Новости Игры 01.10.2025 comment views icon

16-летний экшн Prototype получил внезапный патч, который намекает на ремастер

Некогда культовый экшен 2009 года Prototype внезапно получил патч в Steam. Вместе со взломанными модами появились подозрения о возможном ремастере — и вот почему.

Геймеры сразу заметили апдейт, поскольку он сломал ключевые моды, без которых запуск игры на современных ПК почти невозможен. От слова совсем перестал работать PrototypeFix — популярный мод для стабильности и совместимости. Его автор быстро выпустил обновление, чтобы реанимировать Prototype, а тем временем в файлах рылись датамайнеры.

Они выяснили, что Prototype получила 600 мегабайт свежих файлов — без объяснений в заметках или от Activision. Поэтому энтузиасты проверяли файл за файлом. Там нашлись тестовые карты, которых раньше не было, а также обновленные титры. Особое внимание пользователи привлекли новые имена и студии, в частности разработчики загадочной «версии для Ubisoft Connect». Странность в том, что она официально вообще не существует. Там же упомянуты Beenox и Demonware, традиционно помогающие Activision с технической поддержкой.

А главный сюрприз — Iron Galaxy Studios. Это команда известна именно портами и ремастерами: от Spyro Reignited Trilogy до Uncharted: Legacy of Thieves и совсем новый релиз Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. Означает ли это, что Activision готовит ремастер Prototype? Прямых подтверждений нет, но после такого апдейта и появления Iron Galaxy в титрах подозрения выглядят вполне логичными.

Фанатам олдовых тайтлов отдельно напомним, что недавно внезапно получили ремастеры классические слэшеры Heretic и Hexen. Параллельно моддеры «оживили» шутер F.E.A.R., где улучшили даже физику. А вот вполне официально можно поиграть в обновленную версия легендарной Warhammer 40 000: Dawn of War – Definitive Edition

Источник: PC Gamer

