Шутер F.E.A.R. вернули к жизни с "фанатским ремастером": 240 FPS, поддержка контроллера и исправленная физика

Моддеры дали «новое дыхание» олдовому шутеру F.E.A.R. — Echo Patch превратил культовую игру 2005 года в фактически новую современную версию.

Оригинальная F.E.A.R. до сих пор известна прокачанным искусственным интеллектом врагов и механикой боев. Однако тайтлу 20 лет, поэтому на современных видеокартах он не работал стабильно. Из-за технической несовместимости текстуры выглядели размытыми, физика ломалась на высоких FPS, а некоторые действия, такие как удар ногой в прыжке, вообще становились недоступными. Все проблемы решил Echo Patch.

Мод открыл возможность играть плавно при 240 FPS без нестабильной физики или забагованной анимации воды. Теперь F.E.A.R. поддерживает масштабирование HUD, поддержку контроллера XInput и уменьшает задержку ввода. Моддеры также добавили отдельные функции: можно отключить черные рамки (литербокс) во время катсцен и пользоваться фонариком без ограничений.

Еще одно важное изменение — реалистичность мира. Теперь пули, гильзы, следы крови и обломки остаются на карте, вместо того чтобы исчезать, как в версии 2005 года. Игрок видит последствия боев до самого конца уровня, а не лишь несколько секунд после перестрелки.

Кроме того, Echo Patch улучшает вид моделей, делает текстуры более четкими и убирает ограничения на уровень детализации — теперь даже далекие объекты выглядят максимально качественно. Игру можно запускать в высоких разрешениях без артефактов со слишком мелким шрифтом.

Патч доступен на GitHub в версии 2.2.3. Установка проста: достаточно распаковать файлы в папку с FEAR.exe и настроить .ini для дополнительных опций, таких как ограничение FPS в версии GOG. После этого современный F.E.A.R. будет в ваших руках. Отдельно напомним для фанатов олдовых игр, недавно в GOG вышел мод S.T.A.L.K.E.R. Anomaly, внутри которого 32 карты из всех частей серии. А еще энтузиаст портировал Morrowind в Elden Ring.

Источник: GitHub