Новости Игры 30.08.2024 в 10:45 comment views icon

2,2 млн слов: сценарий Kingdom Come: Deliverance 2 превосходит все книги «Песни льда и пламени» по объему

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Ігор Панченко

Автор новостей

2,2 млн слов: сценарий Kingdom Come: Deliverance 2 превосходит все книги «Песни льда и пламени» по объему

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Это примерно 25 средних романов.

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Даниэль Вавра, соучредитель и креативный директор Warhorse Studios, сообщил в социальной сети X, что сценарий их новой игры насчитывает 2,2 миллиона слов. Для сравнения, разработчики Baldur’s Gate 3 из студии Larian Studios отметили в Steam, что их игра содержала «примерно 2 миллиона слов» на момент выпуска. Этот показатель до сих пор удерживает мировой рекорд среди видеоигр по самому длинному сценарию

«Вчера мы с нашим ведущим дизайнером Прокопом Йирсой подсчитали, сколько мы на самом деле написали для KCD2», — рассказал Вавра. «Общий объем сценария составляет 2 200 000 слов! Это эквивалентно 11 000 стандартных страниц сценария, или 100 сценариям типичного двухчасового фильма, или примерно 25 средним романам».

Чтобы лучше представить масштаб, сценарий Kingdom Come: Deliverance 2 превосходит общий объем всех книг серии «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Эта популярная сага, от «Игры престолов» до «Танца с драконами», вместе содержит 1 736 054 слова.

2,2 млн слів: сценарій Kingdom Come: Deliverance 2 перевершує усі книги «Пісні льоду та полум'я» за обсягом

Такой масштабный проект повлиял на сроки разработки. Недавно студия Warhorse объявила о переносе даты выпуска Kingdom Come: Deliverance 2 с 2024 на 11 февраля 2025 года.

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Первая часть Kingdom Come: Deliverance увидела свет в феврале 2018 года на ПК, PS4 и Xbox One. Игра от первого лица погружает в детально воссозданную Чехию начала 15 века, где игроки следят за приключениями Генри, сына кузнеца, который ищет свое место в средневековом обществе.

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Источник: IGN

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