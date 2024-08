2,2 млн слов: сценарий Kingdom Come: Deliverance 2 превосходит все книги «Песни льда и пламени» по объему

Это примерно 25 средних романов.

Даниэль Вавра, соучредитель и креативный директор Warhorse Studios, сообщил в социальной сети X, что сценарий их новой игры насчитывает 2,2 миллиона слов. Для сравнения, разработчики Baldur’s Gate 3 из студии Larian Studios отметили в Steam, что их игра содержала «примерно 2 миллиона слов» на момент выпуска. Этот показатель до сих пор удерживает мировой рекорд среди видеоигр по самому длинному сценарию

Yesterday, we were counting with our lead designer Prokop Jirsa, how much we actually wrote for KCD2. So guess how big the script is?

2 200 000 WORDS!

Or 11,000 typical screenwriting pages.

That’s a 100 scripts for a typical two-hour movie.

Or about 25 average novels. pic.twitter.com/nYIBfALSA7

