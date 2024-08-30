2,2 млн слов: сценарий Kingdom Come: Deliverance 2 превосходит все книги «Песни льда и пламени» по объему

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Это примерно 25 средних романов.

Даниэль Вавра, соучредитель и креативный директор Warhorse Studios, сообщил в социальной сети X, что сценарий их новой игры насчитывает 2,2 миллиона слов. Для сравнения, разработчики Baldur’s Gate 3 из студии Larian Studios отметили в Steam, что их игра содержала «примерно 2 миллиона слов» на момент выпуска. Этот показатель до сих пор удерживает мировой рекорд среди видеоигр по самому длинному сценарию

«Вчера мы с нашим ведущим дизайнером Прокопом Йирсой подсчитали, сколько мы на самом деле написали для KCD2», — рассказал Вавра. «Общий объем сценария составляет 2 200 000 слов! Это эквивалентно 11 000 стандартных страниц сценария, или 100 сценариям типичного двухчасового фильма, или примерно 25 средним романам».

Yesterday, we were counting with our lead designer Prokop Jirsa, how much we actually wrote for KCD2. So guess how big the script is? 2 200 000 WORDS!

Or 11,000 typical screenwriting pages.

That’s a 100 scripts for a typical two-hour movie.

Or about 25 average novels. pic.twitter.com/nYIBfALSA7 — Daniel Vávra ⚔ (@DanielVavra) August 29, 2024

Чтобы лучше представить масштаб, сценарий Kingdom Come: Deliverance 2 превосходит общий объем всех книг серии «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Эта популярная сага, от «Игры престолов» до «Танца с драконами», вместе содержит 1 736 054 слова.

Такой масштабный проект повлиял на сроки разработки. Недавно студия Warhorse объявила о переносе даты выпуска Kingdom Come: Deliverance 2 с 2024 на 11 февраля 2025 года.

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Первая часть Kingdom Come: Deliverance увидела свет в феврале 2018 года на ПК, PS4 и Xbox One. Игра от первого лица погружает в детально воссозданную Чехию начала 15 века, где игроки следят за приключениями Генри, сына кузнеца, который ищет свое место в средневековом обществе.

Источник: IGN

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