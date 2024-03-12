Новости Украина 12.03.2024 в 08:51 comment views icon

«20 дней в Мариуполе» и речь Чернова не вошли в сокращенную международную телеверсию «Оскара» — в Disney объяснили это «временными ограничениями»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«20 дней в Мариуполе» и речь Чернова не вошли в сокращенную международную телеверсию «Оскара» — в Disney объяснили это «временными ограничениями»

Организаторы нынешней трансляции церемонии вручения «Оскара» вырезали из сокращенной международной телеверсии номинацию «Лучший полнометражный документальный фильм» (вместе с еще несколькими категориями), в которой победил фильм украинского режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе».

Телеканал Суспільне Культура, который выступал эксклюзивным транслятором церемонии в Украине, вчера вечером должен был дать в эфир 90-минутную международную сокращенную версию события, однако после получения материалов для трансляции от организаторов обнаружил, что награждение украинских документалистов отсутствует.

«Сейчас в эфире телеканала Суспільне Культура снова идет «Оскар». Но это не сокращенная международная версия, которую мы анонсировали ранее — это повтор полной версии со вчерашнего дня. Почему? Потому что в международной версии не нашлось места для награждения «20 дней в Мариуполе» и мощной речи Мстислава Чернова», — написал исполнительный продюсер телеканала Суспільне Культура Лукьян Галкин.

Интересно, что в прошлом году номинации, в которой победил документальный фильм «Навальный», таки нашлось место в сокращенной телеверсии — более того, речь его жены также туда включили. Также напомним, что организаторы неоднократно отказывали Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии вручения кинопремии. Продюсер «Оскара» Уилл Пекер ранее якобы выражал обеспокоенность, что Голливуд уделяет внимание Украине только потому, что пострадавшие от конфликта — белые, и одновременно игнорирует войны по всему миру, которые касаются цветных людей.

В Disney тем временем объяснили отсутствие награждения «20 дней в Мариуполе» и речи Чернова «временными ограничениями», добавив, что номинации для сокращенной телеверсии были выбраны заранее:

«Впрочем, сводный итог всех пропущенных победителей, в том числе «20 дней в Мариуполе», в сокращенную версию включен», — заявили в Disney Entertainment.

«20 дней в Мариуполе» — первый украинский фильм в истории Украины, который получил «Оскар» в одной из главных номинаций. Лента рассказывает об осаде Мариуполя в феврале-марте 2022 года — команда Associated Press, которые на то время были последними журналистами в городе, задокументировала осаду и спровоцированную ней гуманитарную катастрофу, работу врачей, бомбардировку роддома, массовые захоронения погибших людей и другие преступления россиян.

Над «20 дней в Мариуполе» работали режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко — дебютный показ в январе на «Сандэнс» сразу принес фильму Приз зрительских симпатий, и с тех пор он получил около 10 наград на различных кинофестивалях, включая «Оскар».

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