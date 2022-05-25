20 минут геймплея Diablo Immortal на ПК и смартфоне. Blizzard подробнее рассказала о лоре, персонажах и изменениях классов в игре

Официальный выход игры Diablo Immortal ожидается примерно через неделю – 2 июня. Однако ресурс Gameinformer ещё до релиза продемонстрировал игровой процесс заинтересованным геймерам, а также пообщался с разработчиками.

Геймплейное видео сопровождается интервью с главным геймдизайнером Джо Граббом и старшим геймдизайнером Скоттом Бёрджессом. Они рассказали об истории вселенной Diablo Immortal, некоторых больших злодеяниях, возвращающихся персонажах, изменениях классов, а также звуковом сопровождении. Игрокам обещают «ещё большее зло», различные механики подземелий и боссов. Однако разработчики отказались от традиционной структуры глав, свойственной предыдущим играм. Зато история продолжит развиваться после запуска игры, что должно поддерживать интерес игроков.

Diablo Immortal представляет собой бесплатную MMORPG, действие которой происходит после событий Diablo II: Lord of Destruction. Игра будет доступна только онлайн, и в ней будут представлены новые персонажи, сюжетные линии и дополнительный контент как часть «живого, дышащего и постоянно развивающегося опыта».

Игра Diablo Immortal выйдет 2 июня для мобильных платформ Android и iOS. В тот же день будет запущен открытый бета-тест игры на ПК.

Источник: Gameinformer