Опубликованы обзоры и геймплей игры Diablo Immortal: она ощущается, как полноценная Diablo, но на смартфоне





Осенью 2018 года компания Blizzard анонсировала мобильную игру Diablo Immortal, которую публика встретила потоком критики. С тех пор о проекте практически ничего не было известно. Но сейчас журналисты нескольких зарубежных ресурсов получили возможность опробовать текущую версию Diablo Immortal и теперь делятся своими впечатлениями.

Сразу нужно отметить, что для журналистов устроили демонстрацию накануне запуска технической альфа-версии игры. Таким образом, в игре ещё многое может измениться. К тому же, не обо всех аспектах журналисты могут рассказать. Тем не менее, определённое мнение уже можно для себя составить, чему помогают геймплейные видео.

Как отмечает ресурс The Verge, мобильная Diablo Immortal ощущается как настоящая игра серии Diablo. Она на удивление богата сюжетом, как для мобильной игры. События разворачиваются в промежуток времени между двумя последними частями игр серии. В Diablo Immortal есть короткие ролики и много озвучки. Повествование типично для Diablo игрок попадает в небольшую деревню, наводненную нежитью и культистами, в то время как Декард Каин говорит собирать магические осколки, которые могут остановить конец света.

Diablo Immortal использует только сенсорное управление, поддержка геймпада на текущий момент не реализована. В левой части экрана находится виртуальный джойстик для управления перемещением персонажа, а в правой – навыки и способности. У персонажа есть основная атака и разблокируемые специальные способности, у каждой из которых есть свои кулдауны. Подземелья в ранней игре пока что относительно небольшие и простые, что хорошо для мобильных устройств.

Вместе с тем, Diablo Immortal позиционируется как многопользовательская игра, в которой на одном сервере одновременно присутствуют десятки тысяч игроков. Таким образом, в подземельях и на кладбищах можно встретить других игроков. Но пока что социальные функции проверить в игре не удалось.

Пока что остаётся открытым вопрос, как Blizzard будет монетизировать игру. Разработчик заявляет, что все классы персонажей и сюжетные материалы будут полностью бесплатными, и такое снаряжение нельзя купить. Вместо этого игрокам предстоит собирать их в игровом мире, побеждая монстров или выполняя квесты. Покупать можно будет камни, которые позволяют перековать предмет, «гербы», добавляющие лучшие награды после прохождения случайного подземелья, и боевой пропуск, который будет обновляться ежемесячно. Существует даже торговая площадка для взаимодействия между игроками, хотя она не будет похоже на печально известный аукционный дом из Diablo III.

В скором времени Blizzard намерена открыть доступ к технической альфа-версии Diablo Immortal для небольшого числа пользователей Android-смартфонов в Австралии. Однако пока неизвестно, когда игра станет доступной более широкой аудитории и когда ожидать релиз финальной версии.

Источник: The Verge