2025 год стал провальным для новых токенов: почти 85% проектов были убыточными

По данным Memento Research, 2025 год оказался неудачным для большинства новых монет. Из 118 проектов, прошедших TGE, 100 токенов торгуются ниже стартовой цены. Лишь 15% запусков смогли удержаться в плюсе.

TGE (Token Generation Event) — это первичный запуск токена на рынок, момент, когда актив впервые становится доступным для инвесторов и формируется его начальная оценка. Именно эту стартовую цену и связанную с ней полностью разбавленную оценку (FDV) исследователи взяли за базу для сравнения с текущими показателями.

Общая картина выглядит резко отрицательной. Медианная просадка после запуска составляет -71% по FDV и -67% по рыночной капитализации. В плюсе после выхода на рынок остались около 15% проектов, что свидетельствует об изменении поведения инвесторов: модель покупки «всех подряд» на старте больше не работает.

Худшие результаты показали токены с агрессивно завышенными стартовыми оценками. Среди крупнейших аутсайдеров — Syndicate, Animecoin, Berachain и Bio Protocol, которые потеряли более 90% от первоначального FDV. Подобную динамику продемонстрировали также Xterio, Lit Protocol, Yala, Nilion и Venice Token. У большинства из них текущая капитализация сократилась до доли от стартовых значений, несмотря на наличие продукта или громкий маркетинг на этапе запуска.

На этом фоне контрастно выглядят единичные успешные кейсы. Лучшую динамику показал Aster, который вырос более чем в семь раз от стартовой оценки. В значительном плюсе также Humanity, Mind Network, ChainOpera AI, Bedrock и Zora. Именно эти проекты сформировали узкую группу исключений, на которых и держится положительная часть статистики года.

Исследование показывает, что ключевым фактором становится не сам факт TGE, а баланс между оценкой, токеномикой и реальным спросом после листинга. В 2025 году крипторынок четко продемонстрировал готовность наказывать переоцененные запуски и поддерживать лишь ограниченное количество проектов с понятной экономикой.

Одновременно с провалом большинства токенов в 2025 году значительно лучшую динамику показали традиционные активы. Серебро подорожало на 130%, золото — на 65%, медь — на 35%, тогда как фондовые индексы Nasdaq, S&P 500 и Russell 2000 выросли на 20%, 16% и 13% соответственно. В то же время биткоин завершил год со снижением на 6%, Ethereum — на 12%, а совокупный рынок альткоинов потерял около 42%. Совокупно эти показатели свидетельствуют о перетоке капитала из высокорисковых токенов в более понятные и ликвидные инструменты, а также о потере доверия инвесторов к массовым TGE как инвестиционной стратегии.

Источник: Memento Research