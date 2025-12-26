Новости Крипто 26.12.2025 comment views icon

2025 год стал провальным для новых токенов: почти 85% проектов были убыточными

По данным Memento Research, 2025 год оказался неудачным для большинства новых монет. Из 118 проектов, прошедших TGE, 100 токенов торгуются ниже стартовой цены. Лишь 15% запусков смогли удержаться в плюсе.

TGE (Token Generation Event) — это первичный запуск токена на рынок, момент, когда актив впервые становится доступным для инвесторов и формируется его начальная оценка. Именно эту стартовую цену и связанную с ней полностью разбавленную оценку (FDV) исследователи взяли за базу для сравнения с текущими показателями.

Данные: Х

Общая картина выглядит резко отрицательной. Медианная просадка после запуска составляет -71% по FDV и -67% по рыночной капитализации. В плюсе после выхода на рынок остались около 15% проектов, что свидетельствует об изменении поведения инвесторов: модель покупки «всех подряд» на старте больше не работает.

Данные: Х

Худшие результаты показали токены с агрессивно завышенными стартовыми оценками. Среди крупнейших аутсайдеров — Syndicate, Animecoin, Berachain и Bio Protocol, которые потеряли более 90% от первоначального FDV. Подобную динамику продемонстрировали также Xterio, Lit Protocol, Yala, Nilion и Venice Token. У большинства из них текущая капитализация сократилась до доли от стартовых значений, несмотря на наличие продукта или громкий маркетинг на этапе запуска.

Дани: Х / Memento Research

На этом фоне контрастно выглядят единичные успешные кейсы. Лучшую динамику показал Aster, который вырос более чем в семь раз от стартовой оценки. В значительном плюсе также Humanity, Mind Network, ChainOpera AI, Bedrock и Zora. Именно эти проекты сформировали узкую группу исключений, на которых и держится положительная часть статистики года.

Дани: Х / Memento Research

Исследование показывает, что ключевым фактором становится не сам факт TGE, а баланс между оценкой, токеномикой и реальным спросом после листинга. В 2025 году крипторынок четко продемонстрировал готовность наказывать переоцененные запуски и поддерживать лишь ограниченное количество проектов с понятной экономикой.

Данные: Blockchain News / Coin Edition

Одновременно с провалом большинства токенов в 2025 году значительно лучшую динамику показали традиционные активы. Серебро подорожало на 130%, золото — на 65%, медь — на 35%, тогда как фондовые индексы Nasdaq, S&P 500 и Russell 2000 выросли на 20%, 16% и 13% соответственно. В то же время биткоин завершил год со снижением на 6%, Ethereum — на 12%, а совокупный рынок альткоинов потерял около 42%. Совокупно эти показатели свидетельствуют о перетоке капитала из высокорисковых токенов в более понятные и ликвидные инструменты, а также о потере доверия инвесторов к массовым TGE как инвестиционной стратегии.

Источник: Memento Research

