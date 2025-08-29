Тысячи покупателей токенов YZY Канье Уэста остались с миллионными убытками

Никто и не сомневался, что это будет скам. На прошлой неделе рэпер Канье Уэст запустил мемкоин на Solana под названием YZY. Монета быстро взлетела и быстро упала в тот же день. Сразу появилась информация об инсайдерской торговле и снайперах в сочетании с тонкой ликвидностью и быстрыми спекуляциями. Таким образом, из 70201 трейдеров YZY с прибылью остались только 18333.

В общем 51826 адресов потеряли от $1 до $1 тыс., еще 5269 проиграли от $1 тыс. до $10 тыс., а 1025 кошельков потеряли от $10 тыс. до $100 тыс. На вершине по убыткам 108 кошельков, которые потеряли более $1 тыс. каждый. Еще три кошелька проиграли $1 млн и более.

С другой стороны, 11 адресов зафиксировали прибыль в более чем $1 млн. Это лишь 0,015% от общего количества кошельков. Еще 99 кошельков сгенерировали более $100 тыс., тогда как 2541 кошелек заработал от $1 тыс.

То есть, трейдеры остались в минусах примерно на $8,2 млн.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Неравномерное распределение отражает то, о чем говорили еще на старте. Например, 70% предложения монет YZY были предназначены для Yeezy Investments LLC, заблокированные под системой вестинга Jupiter, с лишь 20% доступными публично и еще 10% использованными для ликвидности. Сам пул состоял только из токенов YZY без пары со стейблкоином — дизайн, который оставляет дверь открытой для внезапных извлечений ликвидности. Это очень похоже на ту схему, которую использовали в схеме с токеном LIBRA. Интересно, что Хейден Дэвис, одна из ключевых фигур в истории с токенами LIBRA и MELANIA, заработал на токенах YZY $12 млн на снайпинге. То есть, купил монеты как только они стали публично доступными.

Источник: Bubblemaps