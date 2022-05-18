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22V Research: стоимость Ethereum может упасть ещё на 80%

22V Research: стоимость Ethereum может упасть ещё на 80%

В последнее время рынок криптовалют изрядно лихорадит. Недавно Bitcoin и Ethereum существенно подешевели, хотя позже произошла некоторая коррекция.

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Тем не менее Ethereum – вторая по величине рыночной капитализации криптовалюта – потеряла около 60% своей стоимости по сравнению с рекордными значениями, которые наблюдались в ноябре 2021 года. И, несмотря на нынешнюю стабилизацию, аналитики ожидают дальнейшего падения стоимости этой криптовалюты.

22V Research: стоимость Ethereum может упасть ещё на 80%

Так, по словам технического аналитика Джона Рока из 22V Research, дальнейшее падение стоимости Ethereum может достигать ещё примерно 80%. Нижняя цель цены актива около $420 по сравнению с текущим уровнем около $2000.

Как заявляет Джон Рок, криптовалюта Ethereum перепродана по дневным и недельным графикам «и не может расти».

Источник: bloomberg


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