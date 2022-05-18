22V Research: стоимость Ethereum может упасть ещё на 80%

В последнее время рынок криптовалют изрядно лихорадит. Недавно Bitcoin и Ethereum существенно подешевели, хотя позже произошла некоторая коррекция.

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Тем не менее Ethereum – вторая по величине рыночной капитализации криптовалюта – потеряла около 60% своей стоимости по сравнению с рекордными значениями, которые наблюдались в ноябре 2021 года. И, несмотря на нынешнюю стабилизацию, аналитики ожидают дальнейшего падения стоимости этой криптовалюты.

Так, по словам технического аналитика Джона Рока из 22V Research, дальнейшее падение стоимости Ethereum может достигать ещё примерно 80%. Нижняя цель цены актива около $420 по сравнению с текущим уровнем около $2000.

Как заявляет Джон Рок, криптовалюта Ethereum перепродана по дневным и недельным графикам «и не может расти».

Источник: bloomberg