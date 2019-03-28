25-летие серии The Elder Scrolls: пробный доступ в The Elder Scrolls Online, бесплатный The Elder Scrolls III: Morrowind и другие плюшки

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25 марта 1994 года компания Bethesda Game Studios выпустила игру The Elder Scrolls: Arena, которая породила целую серию проектов, повествующих об истории Тамриэля. В честь 25-летия серии, компания подготовила несколько подарков и специальных предложений для поклонников серии.

Так, с 28 марта по 3 апреля игроки смогут бесплатно опробовать The Elder Scrolls Online, включая пролог Elsweyr. Благодаря этому игроки смогут выпустить драконов на родину каджитов. Кроме того, во время бесплатного периода можно будет исследовать и Morrowind, посетив родину данмеров — остров Вварденфел. Бесплатный период игры в The Elder Scrolls Online будет доступен для всех поддерживаемых платформ.

Кроме того, до 31 марта можно бесплатно получить копию игры The Elder Scrolls III: Morrowind, которую многие игроки признают наиболее атмосферной из всей серии. Чтобы бесплатно получить The Elder Scrolls III: Morrowind для ПК, нужно войти в свою учётную запись на сайте Bethesda.net (или создать новую учётную запись), а затем активировать код TES25TH-MORROWIND.

Поклонникам The Elder Scrolls Legends предлагают получить лимитированную рубашку карт и 3 бустера. Для этого нужно просто войти в игру.

Владельцам версии The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition доступна возможность бесплатно получить творение «Нордские драгоценности». Для этого также достаточно просто войти в игру.

Помимо раздачи подарков компания Bethesda также предлагает скидки и бонусы:

Скидки на все игры серии The Elder Scrolls;

Специальные наборы (в которые входят даже легендарные бустеры) в честь 25-летия серии для игры The Elder Scrolls: Legends. Они Доступными в течение ограниченного времени;

Самый большой набор творений на данный момент для The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition сейчас предлагается со скидкой.

Вместе с тем, в раннем доступе появилась мобильная игра The Elder Scrolls: Blades, анонсированная в сентябре прошлого года. Изначально её планировалось выпустить ещё до конца 2018 года, но затем её релиз был перенесён. Чтобы воспользоваться ранним доступом в The Elder Scrolls: Blades, нужно оставить заявку на официальном сайте проекта. Игра доступна на платформах Android и iOS.

Также сообщается, что в пятницу, 29 марта, на Bethesda Game Days в Бостоне на юбилейном стенде в честь 25-летия Elder Scrolls будут выступать Тодд Говард, Мэтт Фирор, Пит Хайнс, Рич Ламберт, Эмиль Пальяруло и Мэтт Грандстафф. Компания намерена вести трансляции со стендов The Elder Scrolls Online и The Elder Scrolls: Legends, в которых расскажут о том, что ждёт эти игры в дальнейшем.

Источник: Bethesda