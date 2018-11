Выход The Elder Scrolls: Blades для iOS и Android переносится на 2019 год

Во время проведения презентации Bethesda на выставке E3 2018 была анонсирована мобильная игра Elder Scrolls: Blades для платформ iOS и Android. Ожидалось, что она станет доступной пользователям 1 декабря, т.е. завтра. Но что-то пошло не так.

В официальном Twitter-аккаунте игры The Elder Scrolls появилось сообщение о том, что выход игры переносится на начало 2019 года.

The Elder Scrolls: Blades will release in Early 2019 for iOS and Android devices. We are incredibly excited for you to play Blades and you can still sign up for Early Access at https://t.co/uuFPob6YWJ.

— The Elder Scrolls (@ElderScrolls) 29 ноября 2018 г.