ОБНОВЛЕНО: Диджитализация откладывается? В новом проекте бюджета на 2020 год не нашлось денег на инициативу «Государство в смартфоне»

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В проекте государственного бюджета на 2020 год не заложены денежные средства на реализацию правительственной инициативы «Государство в смартфоне». Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров на своей странице в Facebook.

«На государство в смартфоне (приложение, портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровым навыкам и др.) бюджет не заложен», — написал Михаил Фёдоров.

По его словам, в проекте государственного бюджета нашлись деньги только на финансирование нынешних систем. На эти потребности решено выделить 30,8 млн грн.

«Есть 30,8 млн на поддержку текущих систем (сайты, серверы, шины), которые работали и раньше», — добавил чиновник.

Вместе с тем, министр цифровой трансформации Украины даже в такой ситуации не отчаивается и планирует работать даже с такими ограниченными ресурсами. Недостающие средства он намерен искать в других источниках, а также надеется на улучшение ситуации с финансированием инициативы «Государство в смартфоне» уже в бюджете на 2021 год.

«Делаю ставку на эффективную команду и международно-техническую помощь, государственно-частное партнёрство, волонтерство. В нашем направлении, на данном этапе развития страны, нужно уметь достигать цели с ограниченным ресурсом. А диджитализация — это эффективность, трансформация, и, надеюсь влияние на увеличение бюджета на 2021», — заключил чиновник.

С учётом озвученной информации, скорее всего, анонсированное ранее внедрение SmartID, электронных водительских прав и студенческих билетов будут заморожены.

ОБНОВЛЕНО: Очевидно, услышав критику, премьер-министр Украины Алексей Гончарук опроверг слова своего подчинённого о том, что на «Государство в смартфоне» денег нет. Во время брифинга по итогам заседания Кабинета министров он заявил, что правительство предусмотрело в проекте государственного бюджета Украины на 2020 год достаточно средств для финансирования данной инициативы. Но эти расходы не указаны явным образом и, непонятно почему, профильный министр об этом не знает.

«Поверьте, средств, заложенных в бюджете, хватит на то, чтобы государство в смартфоне появилась уже в следующем году. Я вам больше скажу: отдельные его элементы появятся уже в этом году», — сказал Гончарук.

Он отметил, что не обязательно, чтобы в бюджете была строка «Государство в смартфоне», а соответствующие расходы распределены среди других статей бюджета различных министерств.

«У каждого министерства есть расходы, которые предусматривают информатизацию и цифровизацию. Кроме того, у нас есть отдельный бюджет соответствующего министерства», — добавил премьер.

Вероятно, под «отдельным бюджетом соответствующего министерства» Алексей Гончарук имел в виду те самые 30,8 млн грн, из которых будет финансироваться поддержка существующих информационных систем.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал реализацию программы «Государство в смартфоне» одной из самых приоритетных для правительства.

Источник: Facebook, Hromadske