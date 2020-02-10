Приложение «Дія» за четыре дня скачали более 1 млн раз (64,6% загрузок пришлось на Android)





На прошлой неделе долгожданное мобильное приложение «Дія» («Держава в смартфоні») перешло в стадию открытого бета-тестирования, став доступным всем желающим. И вот сейчас общее число установок на платформах Android и iOS превысило 1 млн. То есть, за четыре дня «Дію» в общей сложности загрузили более 1 млн раз (а если точнее 1 047 403). Статистикой поделился министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Надо ли говорить, что число установок ≠ количеству активных пользователей. Собственно говоря, число успешных авторизаций через банки за эти четыре дня составило — 870 094. Для оценки темпов, по итогам первых двух дней доступности «Дії» установок и авторизаций было соответственно 800 тыс. и 667 тыс. То есть, темпы снижаются. В то же время на текущий момент «Дія» удерживает лидерство в категориях самых популярных приложений как в Google Play, так и в App Store.

На Android пришлось вдвое больше загрузок, чем на iOS — 646 141 (64,6%) против 398 160 (35,4%).

За эти четыре дня было зафиксировано 869 964 запросов на получение цифровой копии водительского удостоверения (из них успешно выданных — 463 552) и 869 396 запросов на получение цифрового техпаспорта (378 339).

Источник: Telegram