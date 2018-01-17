Смартфон Huawei P20 Pro получит еще более вытянутый вверх дисплей с соотношением сторон 19:9

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

На грядущей выставке MWC 2018 ожидается анонс линейки флагманских смартфонов Huawei P нового поколения, в которую войдут три модели – P20, P20 Plus и P20 Pro. Новая порция данных указывает на то, что модель Huawei P20 Pro будет иметь экран с необычным соотношением сторон, а именно – 19:9.

Устройство с таким экраном под модельным номером Huawei ANE-LX1, который, как считается, принадлежит именно модели P20 Pro было замечено в тесте HTML 5. Отметим, что неделей ранее в этом же тесте была замечена версия Huawei P20 (EML-AL00), оснащенная экраном с соотношением сторон 18,7:9.

Прежде всего отметим, что мобильный браузер показывает лишь одну третью часть фактического разрешения. То есть, полное разрешение составляет 2280х1080 пикселей, а не 760х360 пикселей, что соответствует соотношению 19:9.

Протестированное устройство работало под управлением ОС Android 8.0 Oreo.

Предположительно, Huawei заказала панели для своих смартфонов у Synaptics, которая как раз выпускает удлиненные модели разрешением Full HD+ с соотношением сторон 19:9, но это не точно.

Большинство выпущенных за последнее время смартфонов высшего и среднего сегментов имеют экраны с соотношением сторон 18:9. Впрочем, Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy Note 8, Galaxy A8 (2018) и Galaxy A8+ (2018) отличаются соотношением сторон 18.5:9, а Xiaomi Mi MIX и ZTE Nubia Z17S – 17:9.

Источник: gizmochina