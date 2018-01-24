Huawei зарегистрировала торговую марку Huawei P11 в нескольких странах. Похоже, она пока сама не решила, как назвать новый флагманский смартфон
Первоначально считалось, что новый флагманский смартфон, который придет на замену нынешней модели Huawei P10, будет называться Huawei P11, сохранив преемственность в обозначениях (предыдущая модель называлась Huawei P9). Но затем Huawei зарегистрировала торговую марку Huawei P20, а лицензированный израильский импортер продукции китайского производителя Alpha Telecom подтвердил, что новый смартфон будет называться Huawei P20.
Еще чуть позже упоминания о смартфонах Huawei P11 и P12 были замечены на сайте производителя. Теперь же появились сообщения, что производитель зарегистрировал торговую марку Huawei P11 в США, Великобритании, Тайване и Гонконге. Складывается такое впечатление, что Huawei пока сама не решила окончательно, как будет называться следующее поколение ее флагманского смартфона.
Отметим, что права на использование торговой марки Huawei P11 в Европе производитель закрепил за собой еще в 2015 году, тогда как заявку на регистрацию торговой марки Huawei P20 компания подавала только в США. Как известно, выход китайского производителя на этот рынок пока остается под большим вопросом.
Какое в конечном итоге название выберет Huawei для своего нового флагмана – пока загадка. Есть предположение, что на разных рынках Huawei будет продавать устройство под разными именами – ранее производитель уже практиковал подобное. Достаточно вспомнить модель Honor 8 Lite, она же Huawei P8 Lite (2017), она же Huawei P9 Lite (2017) и Huawei Nova Lite. Но зачем тогда было регистрировать в США обе торговые марки P11 и P20, неясно.
Анонс линейки флагманских смартфонов Huawei P нового поколения ожидается на грядущем выставке MWC 2018. Вероятно, именно тогда мы получи все ответы.
Источник: Gizmochina