Создатели «28 лет спустя» использовали спецустановку из 20 iPhone для съемок «в стиле Матрицы» и эффекта присутствия в жестоких сценах

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Информация о том, что новый фильм Дэнни Бойла «28 лет спустя» станет первым блокбастером, который почти полностью снят на iPhone 15 Pro Max, уже давно не новость — впрочем сейчас в интервью IGN режиссер раскрыл детали работы, с демонстрацией эксклюзивных кадров со съемок.

«28 лет спустя» — это постапокалиптический фильм ужасов и сиквел лент «28 дней спустя» (2002) и «28 недель спустя» (2007), которые изображали последствия распространения вируса ярости в Великобритании. Продолжение начали снимать летом прошлого года, используя в качестве основной камеры iPhone 15 Pro Max с дополнительным оборудованием (специализированные держатели, насадки для объективов и т.д., в чем, очевидно, технически помогала сама Apple), впрочем, Бойл утверждает, что фильм все еще имеет полноценный широкоэкранный формат 2,76:1, который обычно используется для IMAX или Ultra Panavision 70 мм.

Интересно, что в некоторых сценах одновременно использовали до 8, 10 или даже 20 iPhone, закрепленных на спецустановке, что обеспечило так называемый «bullet time» — тот самый визуальный эффект в фильмах и видеоиграх, когда действие замедляется, а камера продолжает двигаться вокруг объекта, создавая впечатление, что зритель видит сцену в сверхзамедленном режиме (впервые термин стал массово известен благодаря фильму «Матрица», где герой Нео уклоняется от пуль в воздухе, это и есть классический bullet time).

«В любом случае, это дает вам 180-градусный обзор действия, и во время монтажа вы можете выбрать любой вариант: либо обычную перспективу с одной камеры, либо мгновенно перемещаться по реальности, разделяя объект на части, прыгая вперед или назад для акцентирования внимания. Поскольку это фильм ужасов, мы используем его для сцен насилия, чтобы подчеркнуть их влияние», — объясняет Бойл.

Режиссер говорит, что это даст зрителям ощущение реальности и на мгновение они окажутся внутри сцены, а не просто будут наблюдать за движущимся изображением:

«Чувствуешь себя так, будто находишься в комнате с Джоди Комер и ее сыном, которые изливают свою ярость на Аарона Тейлора Джонсона, будто ты в заброшенном поезде с обнаженным мужчиной с разбитым позвоночником и головой».

К команде Бойла присоединился сценарист оригинального фильма Алекс Гарленд, как собственно и оператор Энтони Дод Ментл. Последний в 2009 году вместе с Бойлом получил «Оскара» за хитового «Миллионера из трущоб», а в работе над «28 дней спустя» так же использовал инновационные и недорогие на то время Canon XL-1 — цифровые камеры, которые записывали данные на кассеты MiniDV.

Отчасти это было связано с необходимостью снимать сложные сцены, изображающие заброшенный центральный Лондон, в очень ограниченное время, когда настройка громоздких традиционных пленочных камер потребовала бы слишком много усилий. Однако в итоге такой прием стал знаковым элементом фильма, а использование iPhone для съемок в продолжении — определенной данью франшизе.

«Я никогда этого не говорил, но во второй половине фильма есть невероятный кадр, где мы используем установку с 20 iPhone, и вы поймете это, когда увидите его… Впечатляющим образом он переносит вас в новый мир, а не дает ощущение, что вы уже видели его раньше».

Следует отметить, что iPhone не впервые используют для съемок кино: ранее подобным отметились артхаусные ленты, такие как «Мандарин» Шона Бейкера (2015) и «Безумная» Стивена Содерберга (2018). Однако проекты были малобюджетными и имели ограниченный прокат, тогда как в производство «28 лет спустя» вложили $75 млн — и это лишь часть средств, направленных на трилогию, которая продолжит франшизу. Следующие два снимает Ниа до Коста (хотя Бойл говорил, что на третий пока нет денег и все зависит от проката предшественников), и по крайней мере в одном должен появиться Киллиан Мерфи, сыгравший главную роль в оригинальном «28 дней спустя».

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Первый трейлер «28 лет спустя», который вышел в декабре прошлого года, собрал 60 млн просмотров за сутки — кроме того, что это рекорд 2024 года и второй результат для фильмов ужасов в целом, видео получило главный приз на премии Golden Trailer Awards. Интересно, что трейлер вызвал путаницу среди фанатов, которые разглядели в одном из зомби Киллиана Мерфи — хотя персонажа, как оказалось позже, сыграл британский арт-дилер и фотомодель Ангус Нилл.

Действие фильма «28 лет спустя» происходит почти через три десятилетия с тех пор, когда вирус ярости вырвался из лаборатории биологического оружия и отправил людей на принудительный карантин. Одна из таких групп живет на маленьком острове, соединенном с материком единственной, надежно защищенной дамбой — и это семья Джейми, Айлы и Спайка, покой которых нарушается, когда они оставляют свое убежище и открывают «тайны, чудеса и ужасы, которые мутировали не только на зараженных, но и на тех, кто выжил».

Главные роли в фильме взяли на себя Аарон Тейлор-Джонсон, Джоди Комер, Рэйф Файнз и Алфи Уильямс. В кинотеатрах мира «28 лет спустя» дебютирует 20 июня (в Украине, вероятно, днем раньше).

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