Самые интересные новые фильмы июня 2025 года

Ликуйте, ненавистники супергеройских блокбастеров — в июне мы не увидим ни одного поборника добра и справедливости в костюме супергероя на больших экранах. Зато прокат предложит немало интересного в других жанрах — от Аны де Армас в роли смертоносной убийцы до Брэда Питта за рулем болида Формулы-1. Подробнее обо всех июньских киноновинках, которые могут быть интересны зрителю, читайте в нашем традиционном материале.

«Балерина» / Ballerina

Жанр: боевик

Дата премьеры: 4 июня

Релиз: кинотеатры

Балерина-убийца Ева Макарро становится на путь мести за своего отца. Это спиноф нашумевшей экшн-франшизы «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли, а события ленты будут происходить между третьим и четвертым фильмом о неудержимом киллере. Титульную роль доверили Ане де Армас, которая заменила на посту Юнити Фелан, появившуюся в образе Балерины в «Парабеллуме» (2019).

Также в кадре можно будет увидеть и самого Ривза, и владельца отеля «Континенталь» Уинстона Скотта в неизменном исполнении Иена Макшейна, и местного консьержа Харона от Лэнса Реддика. К сожалению, эта роль стала для актера последней: 17 марта 2023 года он скоропостижно скончался в возрасте 60 лет. Из новых лиц отмечаем присутствие Нормана «Дэрила Диксона» Ридуса и Гэбриэла Бирна.

Режиссировать картину взялся Лен Уайзмен, давно сосредоточивший внимание на сериалах, однако за плечами имеющий целую охапку экшеновых полнометражек: «Другой мир» (2003), «Другой мир 2: Эволюция» (2005), «Крепкий орешек 4.0» (2007) и «Вспомнить все» образца 2012 года. Поскольку Уайзмен уже расстался с Кейт Бекинсейл, на этот раз он позволяет себе поработать с другой красоткой в качестве крутой воительницы.

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«Смертельная миссия» / Slingshot

Жанр: научно-фантастический психологический триллер

Дата премьеры: 5 июня

Релиз: кинотеатры

Официальный синопсис звучит так: «Группа астронавтов отправляется в смертельно опасную миссию к спутнику Сатурна Титану и пытается сохранить контроль над реальностью». В эту группу войдут: Лоуренс Фишберн, для которого и «контроль над реальностью» не впервые в карьере будет иметь принципиальное значение, и путешествовать в космосе не в новинку, а также Кейси Аффлек и Томер Капон (Французик из «Пацанов»).

Режиссером выступил шведский специалист Микаэль Хофстрем, фильмография которого хоть и не изобилует большими хитами, но содержит неплохие жанровые образцы. Например, «1408» (2007) по одноименному рассказу Стивена Кинга или «План побега» (2013), объединившего на экране двух легенд боевиков Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне.

«Ритуал» / The Ritual

Жанр: фильм ужасов о сверхъестественном

Дата премьеры: 5 июня

Релиз: кинотеатры

Отец Теофил Резингер и его коллега Йозеф Штайгер, первый из которых борется со своим кризисом веры, а второй — с бурным прошлым, работают вместе, чтобы провести серию обрядов экзорцизма над Эммой Шмидт. Эта молодая женщина, вероятно, одержима демонами.

Сюжет «Ритуала» основан на реальной истории, в частности серии сложных обрядов экзорцизма, проведенных Резингером над Эммой Шмидт в 1928 году. Главные роли священников исполнили сам Аль Пачино и Дэн Стивенс, радующий своим появлением в хорроре уже второй месяц подряд после майской «Кровавой тайны».

«Хищник: Убийца убийц» / Predator: Killer of Killers

Жанр: научно-фантастический анимационный экшн

Дата премьеры: 6 июня

Релиз: Hulu

В этой антологии рассказывается о трех самых свирепых воинах в истории человечества из трех разных эпох. Воинственная представительница племени викингов пытается подготовить своего сына к кровавому походу за местью. Ниндзя в феодальной Японии восстает против брата-самурая в жестокой битве за престол. Пилот времен Второй мировой войны поднимается в небо, чтобы расследовать таинственную угрозу для союзников. И хотя все эти воины сами по себе являются искусными воинами, они всего лишь добыча для нового противника — могущественного убийцы убийц.

Перед выходом очередной части «Хищника» с подзаголовком «Дикие земли», премьера которой планируется в ноябре, полюбоваться культовым пришельцем можно будет в формате анимации. Режиссер Дэн Трахтенберг серьезно взялся за развитие мифологии серии — это именно он отвечал за постановку и частично за сценарий «Добычи» (2022), и именно он снова будет выполнять те же функции в двух грядущих проектах по вселенной «Хищника». Что ж, остается только пожелать Трахтенбергу успеха в его сверхответственных начинаниях.

«Глубокое прикрытие» / Deep Cover

Жанр: комедийный боевик

Дата премьеры: 12 июня

Релиз: Prime Video

Действие фильма происходит в криминальном мире Лондона (где-то здесь наверняка икнулось Гаю Ричи). Полиция нанимает трех актеров-импровизаторов для участия в спецоперациях, во время которых они должны проникнуть в преступную группировку.

Импровизировать в кадре придется Орландо Блуму, Брайс Даллас Ховард и Нику Мохаммеду, которого вы можете помнить по хитовому драмеди «Тед Лассо». Среди сценаристов — Дерек Конноли и Колин Треворроу, ответственные за трилогию «Мир Юрского периода» (2015—2022).

«Материалисты» / Materialists

Жанр: романтическая комедия

Дата премьеры: 12 июня

Релиз: кинотеатры

Люси — молодая и амбициозная брачная менеджерка из Нью-Йорка, которая помогает людям находить любовь. Проблемы у героини начинаются в тот момент, когда она оказывается перед непростым выбором: идеальный новый парень или несовершенный бывший?

На первый взгляд местный синопсис наталкивает на мысли о типичном ромкомовском сюжете, сосредоточенном на любовном треугольнике. Сможет ли лента Селин Сон бросить вызов затертым до дыр жанровым тропам — можем узнать с 12 июня. Как минимум привлекает внимание звездный актерский состав в лице Криса Эванса, Дакоты Джонсон и вездесущего Педро Паскаля. Ваши ставки, господа, кого же выберет недавняя Мадам Паутина — бывшего Джонни Шторма или грядущего Рида Ричардса.

«Опасное животное» / Dangerous Animals

Жанр: фильм ужасов о выживании

Дата премьеры: 12 июня

Релиз: кинотеатры

Фильм повествует о серфингистке, которая пытается спастись от серийного убийцы, намеревающегося скормить несчастную акулам. Учитывая синопсис и трейлер «Опасное животное», которое в оригинале звучит во множественном числе, составляет странную смесь «Отмели» (2016) с Блейк Лайвли и пыточным порно «Пила».

В жертвах — аутентичная для жанра блондинка Гарри Гаррисон. В охотниках, кроме некогда популяризированных Спилбергом клыкастых хищников — всбесившийся Джай Кортни, который куда-то исчез с больших экранов после пика популярности в 2010-х. Сейчас актера уже не увидишь в проектах калибра «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (2013), «Дивергент» (2014), «Терминатор: Генезис» (2015), «Отряд самоубийц» (2016), в том числе и потому, что большинство из них оказались неудачными.

«Как приручить дракона» / How to Train Your Dragon

Жанр: приключенческое фэнтези

Дата премьеры: 12 июня

Релиз: кинотеатры

«На суровом острове Туп, где викинги и драконы были злейшими врагами на протяжении многих поколений, изобретательный, но недооцененный сын вождя Стоика Могучего Иккинг бросает вызов многовековой борьбе с драконами, когда решается подружиться с грозным драконом породы Ночная Фурия Беззубиком. Их маловероятный союз раскрывает истинную природу драконов, ставя под сомнение основы общества викингов». — говорится в официальном синопсисе Universal Pictures.

«Как приручить дракона» — живая адаптация и римейк одноименного анимационного хита 2010 года, который был основан на книге британской писательницы Крессиды Ковелл и справедливо получил всеобщее признание среди зрителей и критиков. «Живого» Иккинга на экране воплотит Мейсон Темз, Астрид сыграет Нико Паркер, которую вы можете помнить по первому сезону «Одних из нас», а Стоика изобразит Джерард Батлер, озвучивший персонажа в оригинале. В режиссерское кресло устроился один из постановщиков и сценаристов ленты 15-летней давности Дин Деблуа (его напарник Крис Сандерс в прошлом году выдал «Дикого робота»).

У автора этой статьи и, есть уверенность, у миллионов зрителей по всему миру связаны самые теплые воспоминания о киносеансе оригинального мультфильма. На это, в том числе, и делают ставку киноделы сегодня.

«Материнская любовь» / Echo Valley

Жанр: триллер

Дата премьеры: 13 июня

Релиз: Apple TV+

Кейт Гарретт работает дрессировщицей лошадей на своей ферме в южной Пенсильвании. Она изо всех сил пытается справиться с личной трагедией. Однажды ночью к женщине заявляется ее дочь Клэр, вся в чужой крови, и Кейт должна решить, что она готова сделать, чтобы защитить своего ребенка.

«Материнская любовь» является триллером режиссера Майкла Пирса по сценарию Брэда Ингельсби с интересным актерским тандемом в лице Джулианны Мур и Сидни Суини. Их партнерами на съемочной площадке стали Кайл Маклакен и Донал Глисон, для которого это уже второй подряд фильм на сервисе Apple TV+ после смехотворного «Источника вечной молодости», что премьеровался в прошлом месяце. Одним из продюсеров выступил сэр Ридли Скотт.

«Теневой отряд» / Shadow Force

Жанр: боевик, триллер

Дата премьеры: 19 июня

Релиз: кинотеатры

Когда-то Кайра и Айзек были лидерами многонациональной группы специального назначения под названием «Теневой отряд», но нарушили главное правило, влюбившись друг в друга. Теперь они уходят в подполье, чтобы защитить своего сына, в то время, как остальные бойцы отряда следуют по их следу.

Противостоять бывшим коллегам будут Омар Си и Кэрри Вашингтон, а режиссировать эту историю — Джо Карнахан, которому не привыкать работать в жанре экшн («Козырные тузы» (2007), «Команда А» (2010), «Драйвер на ночь» (2014), «Boss Level: Спасти бывшую» (2019)).

«Элио» / Elio

Жанр: научно-фантастическая приключенческая анимация

Дата премьеры: 19 июня

Релиз: кинотеатры

Это космическое приключение познакомит нас с Элио Солесом — фанатом космоса с богатым воображением и огромной одержимостью инопланетянами. Когда он оказывается в межпланетной организации Communiverse вместе с представителями других галактик, Элио полностью погружается в эпическое приключение. Ошибочно идентифицированный как лидер Земли, парень должен сформировать связи с эксцентричными инопланетными формами жизни, преодолеть кризис межгалактических масштабов и каким-то образом узнать, кем он является на самом деле.

Новая приключенческая анимация от Disney и Pixar стала очередным пиксаровским проектом в жанре научной фантастики после хита «ВОЛЛ-И» (2008) и не очень успешного с точки зрения кассовых сборов «База Лайтера» (2022) — спиноф-приквела культовой «Истории игрушек». Среди создателей — один из режиссеров и сценаристов «Тайны Коко» (2017) Адриан Молина, режиссер и со-сценаристка «Я — Панда» (2022) Доми Ши, а также сценарист Майк Джонс, приложивший руку к скриптам высокорейтинговых мультфильмов «Душа» (2020) и «Лука» (2021).

«Искупление грехов» / Absolution

Жанр: криминальный триллер, боевик

Дата премьеры: 19 июня

Релиз: кинотеатры

Узнав о своем неутешительном диагнозе, престарелый главарь мафии пытается сбежать от своего прошлого и восстановить отношения с дочерью и внуком. Однако преступный мир не собирается так просто отпускать гангстера. Очередной триллер/боевичок с Лиамом Нисоном — уже достаточно красноречивая характеристика для фильма.

«28 лет спустя» / 28 Years Later

Жанр: постапокалиптический зомби-хоррор

Дата премьеры: 19 июня

Релиз: кинотеатры

Через 28 лет после того, как вирус Rage вырвался из медицинской исследовательской лаборатории, выжившие нашли способы существовать среди инфицированных. В центре повествования находится группа, которая живет на небольшом острове, соединенном с материком единственной, хорошо защищенной дамбой. Когда отец и его сын отправляются на миссию в темное сердце материка, они открывают самые ужасные секреты внешнего мира.

«28 лет спустя» стал уже третьей частью популярной британской зомби-франшизы после лент «28 дней спустя» (2002) и «28 недель спустя» (2007). К проекту вернулись создатели оригинала — режиссер Дэнни Бойл, сценарист Алекс Гарленд, оператор Энтони Дод Ментл и даже Киллиан Мерфи, правда, только в качестве исполнительного продюсера. Непосредственно в кадре мы увидим Рэйфа Файнза, Аарона Тейлора-Джонсона, Джоди Комер и Джека О’Коннелла.

Также отметим, что съемки проходили параллельно со съемками следующей части по сценарию все того же Гарленда «28 лет спустя: Костяной храм», премьера которой запланирована на начало 2026 года. Режиссировать ленту было доверено Ние ДаКосте, одной из предыдущих работ которой был катастрофически провальный супергеройский блокбастер «Марвелы» (2023).

«М3ҐАН 2.0» / M3GAN 2.0

Жанр: научно-фантастический фильм ужасов

Дата премьеры: 26 июня

Релиз: кинотеатры

Через два года после событий первого фильма Джемма стала авторкой и сторонницей регулирования искусственного интеллекта, заперев все еще активную M3GAN в маленькой безобидной роботизированной кукле. Однако технология была похищена и использована для создания военного робота по имени Амелия, который осознает себя, нападает на своих создателей и пытается захватить контроль. Столкнувшись с новой опасностью, племянница Джеммы Кэди убеждает ее восстановить M3GAN с помощью усовершенствованных технологий, чтобы та могла дать бой Амелии.

Битва двух андроидов? Кажется, где-то мы такое уже видели. В сиквеле нашумевшего слэшера про взбесившуюся куклу «М3ҐАН» (2022) к своим ролям возвращаются Эллисон Уильямс, Вайолет МакГроу, Эми Дональд и Дженна Дэвис, равно как и режиссер оригинала Джерард Джонстон и сценарист Акела Купер. Джеймс Ван и Джейсон Блум занялись продюсерским функциями. А вот из новых лиц, что особенно приятно, стоит отметить появление украинской актрисы Иванны Сахно, представшей в кадре еще одной версией злой красотки Terminatrix. Посмотреть на ее бой с Алитой курильщика можно будет в кино с 26 июня.

«F1: Фильм» / F1

Жанр: спортивная драма, гоночный экшн

Дата премьеры: 26 июня

Релиз: кинотеатры

Пилот Формулы-1 Сонни Хейс, участвовавший в гонках в 1990-х годах, попадает в ужасную аварию, из-за которой ему пришлось уйти из большого спорта и начать гонять в других дисциплинах. Владелец команды Формулы-1 и старый друг Хейса Рубен Сервантес связывается с ним и просит вернуться из отставки, чтобы стать наставником новичка-вундеркинда Джошуа «Ноа» Пирса для команды Apex Grand Prix (APXGP).

На десерт июньский репертуар предлагает «F1: Фильм» — новый 250-миллионный блокбастер от Джозефа Косински, в послужном списке которого такие нашумевшие ленты как «Трон: Наследие» (2010), «Обливион» (2013) и чрезвычайно успешный и впечатляющий «Топ Ган: Меверик» (2022). Том Круз, правда, в этом году уже отстрелялся в своей «Финальной расплате», теперь вот черед порадовать зрителей за не менее крутой голливудской звездой Брэдом Питтом. Безусловно, самая громкая и интересная новинка месяца из всех представленных, поэтому ждем.