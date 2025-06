Самые интересные новые фильмы июня 2025 года

Ликуйте, ненавистники супергеройских блокбастеров — в июне мы не увидим ни одного поборника добра и справедливости в костюме супергероя на больших экранах. Зато прокат предложит немало интересного в других жанрах — от Аны де Армас в роли смертоносной убийцы до Брэда Питта за рулем болида Формулы-1. Подробнее обо всех июньских киноновинках, которые могут быть интересны зрителю, читайте в нашем традиционном материале.

Жанр: боевик

Дата премьеры: 4 июня

Релиз: кинотеатры

Балерина-убийца Ева Макарро становится на путь мести за своего отца. Это спиноф нашумевшей экшн-франшизы «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли, а события ленты будут происходить между третьим и четвертым фильмом о неудержимом киллере. Титульную роль доверили Ане де Армас, которая заменила на посту Юнити Фелан, появившуюся в образе Балерины в «Парабеллуме» (2019).

Также в кадре можно будет увидеть и самого Ривза, и владельца отеля «Континенталь» Уинстона Скотта в неизменном исполнении Иена Макшейна, и местного консьержа Харона от Лэнса Реддика. К сожалению, эта роль стала для актера последней: 17 марта 2023 года он скоропостижно скончался в возрасте 60 лет. Из новых лиц отмечаем присутствие Нормана «Дэрила Диксона» Ридуса и Гэбриэла Бирна.

Режиссировать картину взялся Лен Уайзмен, давно сосредоточивший внимание на сериалах, однако за плечами имеющий целую охапку экшеновых полнометражек: «Другой мир» (2003), «Другой мир 2: Эволюция» (2005), «Крепкий орешек 4.0» (2007) и «Вспомнить все» образца 2012 года. Поскольку Уайзмен уже расстался с Кейт Бекинсейл, на этот раз он позволяет себе поработать с другой красоткой в качестве крутой воительницы.

Жанр: научно-фантастический психологический триллер

Дата премьеры: 5 июня

Релиз: кинотеатры

Официальный синопсис звучит так: «Группа астронавтов отправляется в смертельно опасную миссию к спутнику Сатурна Титану и пытается сохранить контроль над реальностью». В эту группу войдут: Лоуренс Фишберн, для которого и «контроль над реальностью» не впервые в карьере будет иметь принципиальное значение, и путешествовать в космосе не в новинку, а также Кейси Аффлек и Томер Капон (Французик из «Пацанов»).

Режиссером выступил шведский специалист Микаэль Хофстрем, фильмография которого хоть и не изобилует большими хитами, но содержит неплохие жанровые образцы. Например, «1408» (2007) по одноименному рассказу Стивена Кинга или «План побега» (2013), объединившего на экране двух легенд боевиков Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне.

«Ритуал» / The Ritual

Жанр: фильм ужасов о сверхъестественном

Дата премьеры: 5 июня

Релиз: кинотеатры

Отец Теофил Резингер и его коллега Йозеф Штайгер, первый из которых борется со своим кризисом веры, а второй — с бурным прошлым, работают вместе, чтобы провести серию обрядов экзорцизма над Эммой Шмидт. Эта молодая женщина, вероятно, одержима демонами.

Сюжет «Ритуала» основан на реальной истории, в частности серии сложных обрядов экзорцизма, проведенных Резингером над Эммой Шмидт в 1928 году. Главные роли священников исполнили сам Аль Пачино и Дэн Стивенс, радующий своим появлением в хорроре уже второй месяц подряд после майской «Кровавой тайны».

«Хищник: Убийца убийц» / Predator: Killer of Killers

Жанр: научно-фантастический анимационный экшн

Дата премьеры: 6 июня

Релиз: Hulu

В этой антологии рассказывается о трех самых свирепых воинах в истории человечества из трех разных эпох. Воинственная представительница племени викингов пытается подготовить своего сына к кровавому походу за местью. Ниндзя в феодальной Японии восстает против брата-самурая в жестокой битве за престол. Пилот времен Второй мировой войны поднимается в небо, чтобы расследовать таинственную угрозу для союзников. И хотя все эти воины сами по себе являются искусными воинами, они всего лишь добыча для нового противника — могущественного убийцы убийц.

Перед выходом очередной части «Хищника» с подзаголовком «Дикие земли», премьера которой планируется в ноябре, полюбоваться культовым пришельцем можно будет в формате анимации. Режиссер Дэн Трахтенберг серьезно взялся за развитие мифологии серии — это именно он отвечал за постановку и частично за сценарий «Добычи» (2022), и именно он снова будет выполнять те же функции в двух грядущих проектах по вселенной «Хищника». Что ж, остается только пожелать Трахтенбергу успеха в его сверхответственных начинаниях.

Жанр: комедийный боевик

Дата премьеры: 12 июня

Релиз: Prime Video

Действие фильма происходит в криминальном мире Лондона (где-то здесь наверняка икнулось Гаю Ричи). Полиция нанимает трех актеров-импровизаторов для участия в спецоперациях, во время которых они должны проникнуть в преступную группировку.

Импровизировать в кадре придется Орландо Блуму, Брайс Даллас Ховард и Нику Мохаммеду, которого вы можете помнить по хитовому драмеди «Тед Лассо». Среди сценаристов — Дерек Конноли и Колин Треворроу, ответственные за трилогию «Мир Юрского периода» (2015—2022).

Жанр: романтическая комедия

Дата премьеры: 12 июня

Релиз: кинотеатры

Люси — молодая и амбициозная брачная менеджерка из Нью-Йорка, которая помогает людям находить любовь. Проблемы у героини начинаются в тот момент, когда она оказывается перед непростым выбором: идеальный новый парень или несовершенный бывший?

На первый взгляд местный синопсис наталкивает на мысли о типичном ромкомовском сюжете, сосредоточенном на любовном треугольнике. Сможет ли лента Селин Сон бросить вызов затертым до дыр жанровым тропам — можем узнать с 12 июня. Как минимум привлекает внимание звездный актерский состав в лице Криса Эванса, Дакоты Джонсон и вездесущего Педро Паскаля. Ваши ставки, господа, кого же выберет недавняя Мадам Паутина — бывшего Джонни Шторма или грядущего Рида Ричардса.

Жанр: фильм ужасов о выживании

Дата премьеры: 12 июня

Релиз: кинотеатры

Фильм повествует о серфингистке, которая пытается спастись от серийного убийцы, намеревающегося скормить несчастную акулам. Учитывая синопсис и трейлер «Опасное животное», которое в оригинале звучит во множественном числе, составляет странную смесь «Отмели» (2016) с Блейк Лайвли и пыточным порно «Пила».

В жертвах — аутентичная для жанра блондинка Гарри Гаррисон. В охотниках, кроме некогда популяризированных Спилбергом клыкастых хищников — всбесившийся Джай Кортни, который куда-то исчез с больших экранов после пика популярности в 2010-х. Сейчас актера уже не увидишь в проектах калибра «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (2013), «Дивергент» (2014), «Терминатор: Генезис» (2015), «Отряд самоубийц» (2016), в том числе и потому, что большинство из них оказались неудачными.