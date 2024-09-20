Сиквел «28 дней спустя» сняли «по большей части» на iPhone 15 Pro Max

Продолжение постапокалиптического хита Дэнни Бойла и Алекса Гарленда «28 дней спустя» в вариации «28 лет спустя» стало самым масштабным фильмом, который когда-либо был снят на смартфон.

К Бойлу и Гарленду в продолжении присоединился оператор предыдущего фильма Энтони Дод Ментл — в 2009 году вместе с Бойлом он получил «Оскара» за хитового «Миллионера из трущоб», а в работе над «28 дней спустя» так же использовали инновационные и недорогие на то время цифровые камеры Canon XL-1.

Съемки сиквела завершились еще в конце августа, а сейчас сайт Wired сообщил, что операторы в качестве основной камеры использовали iPhone 15 Pro Max. На фото со съемочной площадки можно увидеть длинный объектив подключенный к держателю со смартфоном Apple. Дополнительно привлекли в работу и экшн-камеры.

На самом деле использование iPhone для съемок клипов или фильмов — не новинка. Устройства использовали в нескольких артхаусных лентах, таких как «Мандарин» Шона Бейкера (2015) и «Безумная» Стивена Содерберга (2018), однако проекты были малобюджетными и имели ограниченный прокат. Тогда как в производство «28 лет спустя» вложили $75 млн — и это лишь часть средств, направленных на трилогию, которая продолжит франшизу

Для контекста: iPhone 15 Pro и Pro Max позволяют снимать видео Apple ProRes в Log-профиле в 4K. ProRes — это видеокодек Apple, выпущенный в 2007 году и впоследствии широко принятый профессионалами видео и кино, тогда как логарифмический профиль создан для сохранения большего количества информации об изображении в светлых и затененных областях, что облегчает дальнейшую цветокоррекцию. Съемка кадров со скоростью 60 к/с в ProRes на iPhone обычно требует дополнительного внешнего накопителя.

Киллиан Мерфи, сыгравший главную роль в оригинале, выступит исполнительным продюсером сиквела. Детальных подробностей о сюжете пока нет, однако известно, что в прокате «28 лет спустя» появится летом 2025 года.