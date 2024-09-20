Новости Кино 20.09.2024 в 17:00 comment views icon

Сиквел «28 дней спустя» сняли «по большей части» на iPhone 15 Pro Max

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Сиквел «28 дней спустя» сняли «по большей части» на iPhone 15 Pro Max

Продолжение постапокалиптического хита Дэнни Бойла и Алекса Гарленда «28 дней спустя» в вариации «28 лет спустя» стало самым масштабным фильмом, который когда-либо был снят на смартфон.

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К Бойлу и Гарленду в продолжении присоединился оператор предыдущего фильма Энтони Дод Ментл — в 2009 году вместе с Бойлом он получил «Оскара» за хитового «Миллионера из трущоб», а в работе над «28 дней спустя» так же использовали инновационные и недорогие на то время цифровые камеры Canon XL-1.

Съемки сиквела завершились еще в конце августа, а сейчас сайт Wired сообщил, что операторы в качестве основной камеры использовали iPhone 15 Pro Max. На фото со съемочной площадки можно увидеть длинный объектив подключенный к держателю со смартфоном Apple. Дополнительно привлекли в работу и экшн-камеры.

Випущений понад 20 років тому фільм «28 днів по тому» відродив жанр зомбі, прокладаючи шлях до таких проєктів, як «Ходячі мерці», «Всесвітня війна Z» і «Зомбіленд, подвійний постріл». Мерфі знявся в ролі чоловіка, який виходить з коми та виявляє, що зовнішній світ захопили зомбі 28 днів тому. Фільм зібрав $82,7 мільйона у всьому світі та породив продовження, «‎28 тижнів по тому» 2007 року, хоча Бойл і Гарленд лише номінально були залучені як виконавчі продюсери. Дует давно говорив у пресі про зйомку сиквела — спочатку про варіант «28 місяців по тому», а нині з огляду на час, що минув з виходу оригіналу, «28 років по тому».
Кадр со съемочной площадки фильма «28 лет спустя»

На самом деле использование iPhone для съемок клипов или фильмов — не новинка. Устройства использовали в нескольких артхаусных лентах, таких как «Мандарин» Шона Бейкера (2015) и «Безумная» Стивена Содерберга (2018), однако проекты были малобюджетными и имели ограниченный прокат. Тогда как в производство «28 лет спустя» вложили $75 млн — и это лишь часть средств, направленных на трилогию, которая продолжит франшизу

Для контекста: iPhone 15 Pro и Pro Max позволяют снимать видео Apple ProRes в Log-профиле в 4K. ProRes — это видеокодек Apple, выпущенный в 2007 году и впоследствии широко принятый профессионалами видео и кино, тогда как логарифмический профиль создан для сохранения большего количества информации об изображении в светлых и затененных областях, что облегчает дальнейшую цветокоррекцию. Съемка кадров со скоростью 60 к/с в ProRes на iPhone обычно требует дополнительного внешнего накопителя.

Система Beastgrip Pro дозволяє знімальним групам прикріплювати об’єктиви, штативи, мікрофони та інші аксесуари до iPhone.
Система Beastgrip Pro, которая позволяет съемочным группам прикреплять объективы, штативы, микрофоны и другие аксессуары к iPhone.

Киллиан Мерфи, сыгравший главную роль в оригинале, выступит исполнительным продюсером сиквела. Детальных подробностей о сюжете пока нет, однако известно, что в прокате «28 лет спустя» появится летом 2025 года.

  • Выпущенный более 20 лет назад фильм «28 дней спустя» возродил жанр зомби, прокладывая путь к таким проектам, как «Ходячие мертвецы», «Всемирная война Z» и «Зомбилэнд: контрольный выстрел». Мерфи снялся в роли мужчины, который выходит из комы и обнаруживает, что внешний мир захватили зомби 28 дней назад. Фильм собрал 82,7 миллиона долларов по всему миру и породил продолжение, «28 недель спустя» 2007 года, хотя Бойл и Гарленд были привлечены только номинально в качестве исполнительных продюсеров.
  • В прессе давно говорили о съемках сиквела — сначала о варианте «28 месяцев спустя», а ныне, учитывая время, прошедшее с выхода оригинала, остановились на «28 лет спустя».
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