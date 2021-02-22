29-летная медицинская работница Хейли Арсено стала вторым участником туристической космической миссии SpaceX Inspiration4





Американский миллиардер Джаред Айзекман, спонсирующий первую полностью гражданскую космическую миссию SpaceX Inspiration4 и являющийся ее командиром, объявил имя второго члена экипажа корабля Crew Dragon C207 Resilience, который должен отправится в космос до конца 2021 г. Место, зарезервированное за представителем Детского исследовательского госпиталя Св. Иуды города Мемфис (Теннесси, США), займет 29-летняя медицинская работница Хейли Арсено.

Напомним, что Джаред Айзекман, CEO платежного сервиса Shift4 Payments и сооснователь компании Draken International, обучающей пилотов для ВВС США, имеет впечатляющий летный опыт. Он долгое время выступал в аэробатической команде Black Diamond Jet Team, поставил рекорд мира по самому быстрому кругосветному путешествию на легком реактивном самолете (61 час 51 минута), имеет лицензию пилота реактивных боевых самолетов. Айзекман оплатил все четыре «кресла» в корабле Crew Dragon и сам определил правила распределения трех оставшихся мест. Первое из них зарезервировано за «послом госпиталя Св. Иуды», которого должны были выбрать представители медицинского учреждения. Второе уйдет к одному из участников благотворительной лотереи в пользу того же госпиталя (ожидается, что лотерея привлечет до $200 млн.). И третье место достанется победителю конкурса молодых бизнесменов, проводимых в формате близком к телеконкурсу Shark Tank.

29-летняя Хейли Арсено всего лишь год занимает должность physician assistant (что-то вроде помощника врача с сокращенным медицинским образованием) в госпитале Св. Иуды, но она, к сожалению, уже давно знакома с этим медучреждением. В возрасте 10 лет у Хейли был диагностирован рак костей, и она проходила лечение как раз в госпитале Св. Иуды, специализирующемся на детских онкологических заболеваниях. Хейли победила болезнь, но в процессе ей пришлось заменить коленный сустав и вставить титановый стержень в левое бедро. Девушка до сих пор прихрамывает и порой страдает от боли, что еще десять лет назад стало бы непреодолимым препятствием на пути в космос. Сейчас же, в рамках коммерческой миссии, ее допустили до полета.

В случае, если миссия SpaceX Inspiration4 стартует до конца года, Хейли Арсено станет самой молодой американкой, побывавшей в космосе, и первым человеком с протезом, которому удалось сделать это. Напомним, что самым молодым человеком на орбите до сих пор остается второй космонавт Герман Титов, отправившийся в космос в возрасте 25 лет. Среди женщин аналогичный рекорд принадлежит Валентине Терешковой, ей на момент полета было 26 лет.

На самом деле это уже не первый раз, когда в космос посылают человека без специальной подготовки, получившего место в корабле в результате конкурса. Например, первым астронавтом Великобритании стала химик-технолог кондитерской фабрик Mars Хелен Шармен, победившая в общенациональном конкурсе «Джуно» и 18 мая 1991 г. (на момент полета ей было 28 лет) отправившаяся в космос на корабле «Союз ТМ-12». Естественно, британская пресса во всю использовала по отношению к девушке слоган The Girl from Mars.

Точно так же, в рамках общенационального конкурса, получила место в шаттле школьная учительница из Бостона, 37-летняя Криста Маколифф. Она должна была провести несколько телеуроков с орбиты, но, к сожалению, 28 января 1986 г. шатлл Challenger взорвался на 73 секунде полета.

Да и первая космонавтка планеты, Валентина Терешкова, не имела специального образования. До попадания в отряд космонавтов она работала секретарем комитета ВЛКСМ швейного комбината «Красный Перекоп», а ее образование ограничивалось получением специальности техника-технолога по хлопкопрядению.

Что ж, нам остается только поздравить Хейли Арсено. Наверняка, участие в космическом полете простого медицинского работника, да еще и пережившего борьбу с раком, вдохновит множество людей в США и во всем мире. Собственно, вдохновить людей, привлечь внимания к полетам в космос – одна из основных задач миссии SpaceX Inspiration4. Следующего участника полета Джаред Айзекман должен объявить до конца февраля 2021 г. Старт запланирован на IV квартал 2021 г.