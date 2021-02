Inspiration4. SpaceX анонсировала первый полностью гражданский полет Crew Dragon в конце 2021 года

Компания SpaceX Илона Маска собирается в конце этого года отправить на орбиту космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех гражданских лиц. Это будет первая в своем роде полностью гражданская миссия.

SpaceX в прошлом году сертифицировала Crew Dragon, созданный в рамках программы NASA Commercial Crew Program, для доставки экипажей на МКС и начала возить астронавтов на регулярной основе (к слову, следующую миссию Crew-2 на днях отложили на 20 апреля). Как мы уже неоднократно отмечали в наших новостях, в будущем SpaceX планирует использовать Crew Dragon и для регулярных туристических полетов в космос. Ранее было анонсировано две таких миссии («обычная» поездка в космос, которую организовывает Space Adventures, и миссия Axiom Space Ax-1, включающая восьмидневное пребывание на МКС) — и обе первоначально планировались на 2021 год.

Ровно неделю назад Axiom Space объявила состав экипажа и рассказала детали первой туристической миссии Ax-1 к МКС, которая теперь планируется на начало 2022 года: стоимость одного туристического места в SpaceX Crew Dragon — 60 миллионов долларов, в дополнительные 35 000 долларов каждому туристу обойдутся каждые сутки пребывания на МКС.

Not the first time I have backed up @CommanderMLA ! The next best thing to flying in space is training for it! Looking forward to the commercial evolution @Axiom_Space . https://t.co/RlwCU62dSs pic.twitter.com/OVwkO13e1b

— Peggy Whitson (@AstroPeggy) January 26, 2021