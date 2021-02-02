Inspiration4. SpaceX анонсировала первый полностью гражданский полет Crew Dragon в конце 2021 года





Компания SpaceX Илона Маска собирается в конце этого года отправить на орбиту космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех гражданских лиц. Это будет первая в своем роде полностью гражданская миссия.

SpaceX в прошлом году сертифицировала Crew Dragon, созданный в рамках программы NASA Commercial Crew Program, для доставки экипажей на МКС и начала возить астронавтов на регулярной основе (к слову, следующую миссию Crew-2 на днях отложили на 20 апреля). Как мы уже неоднократно отмечали в наших новостях, в будущем SpaceX планирует использовать Crew Dragon и для регулярных туристических полетов в космос. Ранее было анонсировано две таких миссии («обычная» поездка в космос, которую организовывает Space Adventures, и миссия Axiom Space Ax-1, включающая восьмидневное пребывание на МКС) — и обе первоначально планировались на 2021 год.

Ровно неделю назад Axiom Space объявила состав экипажа и рассказала детали первой туристической миссии Ax-1 к МКС, которая теперь планируется на начало 2022 года: стоимость одного туристического места в SpaceX Crew Dragon — 60 миллионов долларов, в дополнительные 35 000 долларов каждому туристу обойдутся каждые сутки пребывания на МКС.

Not the first time I have backed up @CommanderMLA ! The next best thing to flying in space is training for it! Looking forward to the commercial evolution @Axiom_Space . https://t.co/RlwCU62dSs pic.twitter.com/OVwkO13e1b — Peggy Whitson (@AstroPeggy) January 26, 2021

И вот сейчас SpaceX анонсировала третью по счету туристическую миссию Crew Dragon.

“While a historic journey awaits us in space, I hope this mission reinforces how far inspiration can take us and the extraordinary achievements it leads to here on Earth.” – Jared Isaacman, Inspiration4 Commander pic.twitter.com/y41tsFJzNu — Inspiration4 (@inspiration4x) February 1, 2021

Она называется Inspiration4 и организовывается ради благотворительности — в поддержку детской исследовательской больницы Св. Иуды (St. Jude Children’s Research Hospital).

Командиром миссии будет 37-летний основатель и главный исполнительный директор Shift4 Payments Джаред Айзекман, который также является опытным пилотом. Он лично сделал благотворительный взнос в сумме 100 миллионов долларов и рассчитывает собрать для детской больницы еще минимум 200 миллионов. Оставшиеся три места получат люди, «олицетворяющие столпы миссии — лидерство, надежду, щедрость и процветание». На самом деле осталось два места, так как одно уже закреплено за послом больницы им. Св. Иуды. Одно из них разыграют среди тех, кто пожертвует минимум 10 долларов в поддержку больницы, а второе отдадут достойному предпринимателю (столпу «процветания) — победителю конкурса из числа клиентов платформы электронных платежей Shift4Shop. Конкурс пройдет с 1 по 28 февраля 2021 года, а победителя определит независимая экспертная комиссия. Для благотворителей также предусмотрены и другие награды, включая полеты на военном самолете и прыжки с парашютом.

Запуск корабля Crew Dragon миссии Inspiration4 будет произведен с помощью ракеты Falcon 9 с пусковой площадки 39A космического центра им. Кеннеди. Экипаж проведет в капсуле Crew Dragon на орбите до пяти дней — она будет вращаться вокруг Земли каждые 90 минут «по индивидуальной траектории полета». Миссия завершится приводнением корабля у побережья Флориды.

Глава SpaceX отметил, что миссия может длиться от двух до четырёх дней, но экипаж вполне может оставаться на орбите дольше, если захочет. Точные параметры миссии определит Джаред Айзекман — опытный пилот, налетавший немало часов на коммерческих и военных самолетах, и обладатель нескольких мировых рекордов, включая самый быстрый облет Земли. В составе команды Black Diamond Jet Team он принял участие более чем в 100 авиасалонах, посвятив все выступления благотворительности.

Все члены экипажа Inspiration 4 пройдут обязательную предполетную подготовку по специальной программе обучения для коммерческих астронавтов с «особым вниманием к орбитальной механике, поведению в условиях микрогравитации, невесомости и других возможных стрессовых ситуациях». Само собой, они должны быть «физически и психологически готовы к тренировкам»: рост не выше 6 футов и 6 дюймов (198 см) и вес менее 250 фунтов (113,4 кг) в соответствии с официальными правилами конкурса (Илона Маск в шутку отметил, что человек, способный кататься на американских горках «Невероятный Халк» во Флориде, подойдет идеально). Мелким шрифтом в условиях сообщается, что в случае переноса миссии на 2022 год каждый из членов экипажа гарантировано получит «альтернативный приз» в эквиваленте 150 000 долларов.

Остается вспомнить, что большие планы по покорению рынка космического туризма есть также у компаний Blue Origin Джеффа Безоса и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона — обе находятся в шаге от проведения первых коммерческих миссиий. Первая в прошлом месяце успешно провела испытание ракеты New Shepard и модернизированной пассажирской капсулы, а вторая, которая в настоящее время ведет активные испытания своего космоплана VSS Unity, не так давно показала его интерьер, также рассчитанного на шесть пассажиров. Впрочем, и Безос, и Брэнсон со своими предприятиями нацеливаются на суборбитальный туризм, тогда как компания Илона Маска собирается играть «по-взрослому» и водить полноценные космические экскурсии на МКС и на Луну.

В данном контексте уместно также будет вспомнить о предстоящих съемках в космосе первого художественного фильма с участием Тома Круза — NASA и SpaceX планируют отправить актера в одной из будущих миссий Crew Dragon.

P.S. Еще сегодня SpaceX снова попытается провести летные испытания Starship SN9. С помощью Starship планируется в 2023 году отправить к Луне (облет без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером.