Депутаты придумали облагать НДС электронные сервисы, предоставляемые зарубежными компаниями-нерезидентами

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На рассмотрение украинского парламента внесен законопроект об изменении налогообложения нерезидентов. Говоря конкретнее, он облагает НДС предоставляемые украинцам электронные услуги, что в итоге может привести к подорожанию множество работающих в Украине сервисов тех компаний, которые не имеют официальных представительств в стране. На соответствующую инициативу обратил внимание ресурс Liga.net, в распоряжении которого оказалась копия документа.

Нерезидентом документ называет юридическое или физическое лицо, не имеющее постоянного представительства в Украине, и которое поставляет на таможенной территории Украины физическим лицам электронные услуги самостоятельно или является посредником в операциях по поставке электронных услуг в пользу физических лиц. Как известно, компании вроде Apple, Facebook, Netflix, работающие в Украине, не имеют представительств в стране.

Под электронными услугами понимается предоставление доступа к контенту через интернет. Это может быть доступ к изображениям, фотографиям, текстам, книгам, журналам, видео, аудио, игры, азартные игры. Сюда же относится предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам, предоставление в пользование облачных технологий для размещения данных, поставка программного обеспечения и обновлений к нему, оказание рекламных услуг в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах. Исключением являются консультации по электронной почте.

После получения налогового уведомления с указанной суммой к оплате нерезидент должен оплатить НДС в течение трех месяцев. В случае нарушения законопроект предусматривает штраф в 8500 грн.

Нерезидент обязан подать заявление о регистрации в качестве плательщика налога, если по результатам предыдущего календарного года общая сумма предоставленных украинцам электронных услуг превышает сумму 1 млн гривен. Ее рассчитывают по официальному курсу гривны к иностранной валюте.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении профильных комитетов. Надо ли лишний раз напомнить, что законопроекту для вступления в силу еще предстоит пройти все необходимые этапы (голосование в ВРУ и подписание президентом).

Источник: Liga.net