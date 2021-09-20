37,5 мільярдів гривень — загальна вартість космічної програми України на 2021-2025 роки
17 вересня урядовий комітет схвалив проєкт Державної космічної програми України на 2021-2025 роки — у січневому розпорядженні Кабміну було вказано, що орієнтовний обсяг фінансування цієї програми становить близько 15 мільярдів гривень. Водночас у «Демократичній сокирі» з посиланням на офіційні документи повідомляють про суттєво більшу суму — 37,5 мільярдів гривень.
У «Демократичній сокирі» також розповіли, на що влада планує витратити ці гроші.
- 28 мільярдів гривень — на створення 5 космічних ракетних комплексів, причому найдорожчий з них за 8,4 мільярда гривень.
- 3,2 мільярда гривень — на створення Місячного модулю.
- 2,7 мільярда гривень — на супутник надвисокої розрізненості і сканер до нього. Водночас передбачається, що сканер буде готовий через рік після запуску супутника. Як саме це будет відбуватись, не уточнюється.
- 4,5 мільярда гривень — на 11 супутників, які планують запустити протягом 5 років. За попередні 30 років було запущено 6.
Також планується побудувати станцію управління супутниками на Українській антарктичній станції «Академік Вернадський». Проте полярникам нічого про це невідомо і зробити це можна тільки з погодження міжнародної спільноти, підкреслюють у «Демократичній сокирі»
Критика
В «Демократичній сокирі» жорстоко розкритикували саму програму та її вартість, назвавши розрахунки у фінансово-економічному обґрунтуванні «висмоктаними з пальця» та такими, що «не надають впевненості у потрібності цих витрат». Також представники громадської організації зауважили, що в космічній галузі України залишилося до 100 кваліфікованих інженерів, а виробниче обладнання застаріле, несправне, відсутнє або з неналежними характеристиками.
Проєкт передбачає виділення 1,2 млрд — 2021 рік, від якого залишився один квартал.
У «Демократичній сокирі» пропонують провести комплексний незалежний аудит космічної галузі, її підприємств та установ для неупередженої оцінки реального стану виробничої бази. За результатами аудиту передати підприємства до господарського управління Фонду держмайна України та корпоратизувати їх у загальному порядку з проведенням прозорих конкурсів на керівні посади. Також пропонується провести інвентаризацію об’єктів інтелектуальної власності (фахівці стверджують про випадки продажів таємних креслень китайцям).