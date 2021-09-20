37,5 мільярдів гривень — загальна вартість космічної програми України на 2021-2025 роки





17 вересня урядовий комітет схвалив проєкт Державної космічної програми України на 2021-2025 роки — у січневому розпорядженні Кабміну було вказано, що орієнтовний обсяг фінансування цієї програми становить близько 15 мільярдів гривень. Водночас у «Демократичній сокирі» з посиланням на офіційні документи повідомляють про суттєво більшу суму — 37,5 мільярдів гривень.

У «Демократичній сокирі» також розповіли, на що влада планує витратити ці гроші.