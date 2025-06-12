Как малоизвестное налоговое изменение в США вызвало волну увольнений в IT в течение последних лет

Налоговая политика играет огромную и, к сожалению, часто непредсказуемую роль в стимулировании той или иной деятельности. Это важное для IT изменение в США, кажется, стало настоящей глобальной катастрофой.

Незаметный, но далеко идущий сдвиг в налоговом законодательстве перевернул финансовую основу технологической отрасли, спровоцировал массовые увольнения и существенно усложнил инновационные разработки. В качестве причин увольнений обозреватели указывали чрезмерный набор персонала, экономическую нестабильность, применение искусственного интеллекта и так далее. Но, по мнению TechSpot, одну из ключевых ролей сыграло изменение в Раздел 174 Налогового кодекса США, которое кардинально изменило трактовку расходов на исследования и разработки.

В течение почти 70 лет американские компании могли немедленно учесть полную стоимость исследовательской и разработческой деятельности — от зарплат инженеров до разработки программного обеспечения и гонораров подрядчиков. Эта политика, основанная на Разделе 174 с 1954 года, поощряла предприятия инвестировать в инновации и сохранять исследовательские и разработческие операции в пределах Соединенных Штатов. Такой подход способствовал росту культовых технологических гигантов и позволил как стартапам, так и уже известным фирмам рисковать, экспериментировать и быстро расширяться.

Ситуация изменилась в 2022 году, когда вступило в силу положение Закона о сокращении налогов и создании рабочих мест 2017 года, которое было отложено. Чтобы компенсировать расходы на снижение ставки корпоративного налога, законодатели требовали, чтобы расходы на исследования и разработки распределялись или амортизировались в течение пяти лет для деятельности внутри страны и пятнадцати лет за ее пределами, а не вычитались все сразу.

Эта корректировка, задуманная как политический манёвр, чтобы создать впечатление фискальной сбалансированности налогового законопроекта, была в значительной степени неизвестна за пределами налоговых и бухгалтерских кругов — пока с ее реальными последствиями стало невозможно не считаться.

Последствия были быстрыми и серьезными. Когда компании подали свои налоговые декларации за 2022 год по новым правилам, они обнаружили, что не могут полностью компенсировать свои расходы на исследования и разработки в виде налогооблагаемого дохода. Для компаний в затруднительном финансовом состоянии, и тех, которые еще не были задуманы прибыльными, результатом стало внезапное и болезненное увеличение налоговых начислений — именно тогда, когда венчурное финансирование исчерпывалось, а стоимость займов росла. Финансовое давление заставило компании принимать сложные решения, и во многих случаях самая большая и гибкая статья расходов, а именно количество персонала, первой попала под сокращение.

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С начала 2023 года технологическая отрасль потеряла более полумиллиона рабочих мест, причем некоторые из крупнейших компаний отрасли провели существенные сокращения Meta сократила штат почти на четверть, Microsoft — примерно на 7%. Alphabet, Salesforce и Amazon отменили тысячи должностейв отделах разработки продуктов и инженерии — именно те команды, которые больше всего пострадали от этого налогового изменения.

Меньшие фирмы, не имея финансовой подушки безопасности, как у отраслевых гигантов, столкнулись с еще более суровыми реалиями. Twilio, Shopify и Coinbase за последние два года сократили значительную часть своего персонала — на 22%, 30% и 36% соответственно.

Последствия не ограничились только IT. В течение 2010-х годов широкий спектр предприятий, от розничной торговли до логистики и здравоохранения, полагались на тот же налоговый режим, чтобы привлечь значительные инвестиции в программное обеспечение, анализ данных и внутренние инструменты.

Изменение Раздела 174 нарушило эту модель, переведя многие компании с позиции налогооблагаемого убытка на позицию налогооблагаемого дохода, даже когда их фактический денежный поток не улучшился. В результате увольнения и сокращения штатов распространились на более широкую отрасль, которая вместе с основными технологическими компаниями составляет около 20% ВВП США.

Масштабы увольнений были разительно непропорциональными по сравнению с другими секторами. В то время как в большинстве отраслей сокращения рабочих мест были небольшими, в технологической отрасли между 2022 и 2023 годами количество увольнений выросло на 60%. Целые подразделения, прежде всего по исследованиям и разработке, исчезли почти за одну ночь.

Последствия выходят за рамки компаний, они влияют на местную экономику и сферу услуг, которые полагаются на высокооплачиваемых работников в сфере технологий для поддержания спроса на все, от жилья до ресторанов и транспорта. Сейчас Конгресс США обсуждает, стоит ли отменить изменения в Раздел 174, политические вопросы остаются сложными. Восстановление старых правил уменьшит налоговые поступления и может рассматриваться как предоставление преимущества крупным корпорациям. Да и для многих компаний, работников и общин, которые уже пострадали, облегчение может прийти слишком поздно.