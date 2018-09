4 октября в Лондоне HMD Global покажет новый смартфон Nokia

Компания HMD Global начала рассылать приглашения на мероприятие, которое состоится 4 октября в Лондоне. Судя по тексту приглашения, планируется представить новый смартфон. И хотя название устройства не уточняется, с высокой долей вероятности можно утверждать, что публике будет представлена модель Nokia 7.1 Plus.

Также нельзя исключать, что HMD Global может показать и долгожданный смартфон Nokia 9. Хотя компания уже представила Nokia 8 Sirocco ранее в этом году, многие всё ещё продолжают ожидать появления «действительно» флагманского устройства в рамках этого бренда.

Смартфон Nokia 9 может получить сразу пять камер на задней панели, в то время как версия Nokia 7.1 Plus будет довольствоваться «лишь» двумя. В любом случае, следует ожидать брендирования Zeiss. Топовая модель должна получить процессор Snapdragon 845. В случае Nokia 7.1 Plus логичным является использование процессора попроще – Snapdragon 710, дополненного оперативной памятью объёмом 6 ГБ. Вероятно участие обоих смартфонов в программе Android One.

Источник: gsmarena