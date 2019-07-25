47-я из 129. Украина опустилась на четыре строчки в рейтинге самых инновационных стран мира

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Украина заняла 47-е место в свежем рейтинге самых инновационных стран мира (Global Innovation Index), который ежегодно представляет профильный комитет ООН (Всемирная организация интеллектуальной собственности). По сравнению с 2018-м годом Украина опустилась на четыре строчки в списке, хотя последние несколько лет стабильно двигалась вверх: в 2016-м — с 64-го на 56-е место, в 2017-м — с 56-го на 50-е место, в 2018-м — с 50-го на 43-е.

Всего в рейтинге Global Innovation Index 2019 представлено 129 стран мира. Несменным лидером рейтинга вот уже 9-й год подряд выступает Швейцария. На втором месте — Швеция, на третьем — США. Замыкают пятерку лидеров Нидерланды и Великобритания. Последнее, 129-е место в рейтинге занимает Йемен (государство в Юго-Западной Азии). Соседями Украины являются Россия (46-е место) и Грузия (48-е место).

Глобальный индекс инноваций учитывает несколько десятков различных факторов двух основных групп, характеризующих инновационное развитие стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. Собственно, вот эти группы:

Располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций (Innovation Input):

Институты;

Человеческий капитал и исследования;

Инфраструктура;

Развитие внутреннего рынка;

Развитие бизнеса.

Достигнутые практические результаты осуществления инноваций (Innovation Output):

Развитие технологий и экономики знаний;

Результаты креативной деятельности.

Источник: Global Innovation Index