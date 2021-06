5 наиболее интересных игр E3 2021 для виртуальной реальности

Upload VR представила на выставке E3 2021 третью ежегодную демонстрацию наиболее интересных и интригующих игр, которые появятся для виртуальной реальности. Эта сфера динамично развивается и остаётся платформой, где разработчикам проще внедрять инновации. Хотя не все представленные игры были совершенно новыми анонсами, в этой подборке представлены 5 наиболее интересных проектов.

Song in the Smoke

Song in the Smoke представляет собой симулятор выживания в виртуальной реальности. Изучая окружающую местность, узнавая её секреты и побеждая хищников, игрок со временем научится не только выживать, но и процветать. А затем он и вовсе отправится на поиски загадочного гигантского дерева, к которому его направляют видения, посланные шаманом из другого мира. Игра Song in the Smoke выйдет летом этого года для Oculus Rift, Quest и PSVR.

Unplugged

Unplugged – это проект об игре на воздушной гитаре. Играть предстоит только руками благодаря технологии отслеживания рук в Quest и других поддерживаемых ПК с VR. Игра выйдет осенью этого года.

Nerf Ultimate Championship

Nerf Ultimate Championship – эксклюзив для Oculus, который выйдет в 2022 году. Это командный шутер с игрушечным оружием Nerf.

Sushi Ben VR

В игре Sushi Ben VR игроку спасти свой любимый суши-бар от банкротства. Однако вместо того, чтобы готовить и подавать суши, задача состоит в том, чтобы убедить других людей посетить заведение. Повествование передаётся с помощью ярких панелей комиксов в стиле манга. Игра выйдет в 2022 году.

A Township Tale

A Township Tale – это ролевая игра с открытым миром, разработанная специально для виртуальной реальности. Игрок сможет создать нового персонажа, будь то кузнец, чеканщик, дровосек, воин или лучник, в захватывающем фантастическом мире. В этом мире у персонажей почему-то нет ног. Игра выйдет для Oculus Quest уже 15 июля.

