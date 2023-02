5 игр по «Властелину колец» до 31 марта 2024 года и 19 игр класса AAA до 31 марта 2026 года – планы Embracer Group на ближайшие годы

Шведский холдинг Embracer Group опубликовал свой финансовый отчёт по итогам работы в третьем квартале (октябрь-декабрь) фискального 2022/2023 года. Помимо финансовых показателей также были оглашены планы по выпуску новых игр. И в этом отношении геймеров ожидает много сюрпризов.

Напомним, в прошлом году к Embracer Group перешли права на франшизу «Властелин колец». И теперь стало известно, как холдинг намерен распорядиться новой собственностью. Так, на протяжении ближайшего года – до 31 марта 2024 года – выйдет целых 5 игр в рамках франшизы «Властелин колец». Речь идёт об играх для ПК, консолей, мобильных устройств «и/или всего, что вы только можете себе представить». Но более подробными сведениями об этих проектах пока не делятся.

Middle-earth Enterprises parent company Embracer Group $EMBRAC says five new video games based on The Lord of the Rings are scheduled to be released by 31st March 2024. This includes games on PC, console, mobile and/or anything else you can imagine. pic.twitter.com/XhooYEU9Zu — EmbracerInvestor (@EmbracerInvest) February 16, 2023

В целом, в различных многочисленных студиях Embracer Group в разработке находится 224 игры. Как ожидается, 94 из них выйдет до 31 марта 2024 года. При этом 58 игр из этого количества ещё даже не были официально анонсированы. Так что геймеров ожидает насыщенный год.

Также сообщается, что игровой конвейер Embracer Group должен выдать 19 игр класса AAA до 31 марта 2026 года. Однако 6 из 25 ранее анонсированных игр AAA, которые должны были выйти до 31 марта 2026 года, были отложены или отменены. Вместе с тем до 31 марта 2028 года планируется выпустить 31 игру класса AAA.

Embracer Group $EMBRAC 94 projects scheduled to be released in FY 2023/24

58 out of those 94 projects are not announced yet 19 AAA games to be released before 31st March 2026

31 AAA games to be released before 31st March 2028 pic.twitter.com/rD7pkkIcpB — EmbracerInvestor (@EmbracerInvest) February 16, 2023

До 1 апреля 2024 года игроки получат доступ к таким играм как Dead Island 2, Space Marine 2, Payday 3 и ещё одному неанонсированному проекту, над которым трудятся разработчики Kingdom Come: Deliverance.