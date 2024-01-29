53 тыс. чипов на $12 млн: таможенники Южной Кореи задержали рекордную контрабанду из США в Китай

Стоимость партии из 53 000 чипов превышает $12 млн — самая крупная по стоимости раскрытая контрабандная операция на данный момент.

Запрещенные американские чипы отправляли в Китай через южнокорейскую компанию, пока контрабанду не обнаружило местное таможенное управление. Операция была настолько массовой, что за ней стоял не отдельный человек, а целое предприятие, известное в отчете как «Компания А».

Прокуратура уже выдвинула руководителям обвинение в преступлении, которое, вероятно, совершалось в течение трех лет: с августа 2020 по август 2023-го. «Компания А» легально покупала чипы, произведенные в США — однако в большем, чем требовалось, количестве — и доставляла самолетами из Южной Кореи в Китай во время 144 отдельных полетов, просто не декларируя их на таможне.

Операция включала чипы, предназначенные для преобразования аналоговых сигналов в цифровые, и поскольку они, вероятно, могут использоваться для оружия массового уничтожения — с 2020 года на них действуют ограничения на экспорт и импорт.

На сегодня контрабандная операция является самой большой из всех раскрытых по стоимости и, вероятно, по количеству. Предыдущий рекордсмен — попытка незаконной перевозки из Гонконга в Китай процессоров, твердотельных накопителей и другой электроники на $4 миллиона.

В то же время, нынешняя операция отличается тем, что все товары были успешно перевезены, а преступление раскрыли только через несколько месяцев после этого. Хотя генеральный директор и руководители «Компании А», вероятно, столкнутся с серьезными последствиями, чипы смогут использовать для до сих пор неизвестных целей — возможно, и для производства оружия массового уничтожения, как опасается правительство США.

Ранее сообщалось, что на фоне санкций Китай направит $40 млрд на производство чипов, а Huawei уже строит теневую производственную сеть по всей стране.

Источник: tomshardware

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