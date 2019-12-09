Институт цвета Pantone назвал главным цветом 2020 года «классический синий»

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Институт цвета Pantone выбрал главный тренд следующего года, говорится в сообщении на сайте американской исследовательской организации.

Цветом 2020 года назван «классический синий» — «изящный в своей простоте вневременный и неизменный оттенок синего». Отметим, что в цветовой палитре Pantone ему соответствует номер 19-4052.

«Это цвет неба в сумерках, подталкивающий к размышлениям и дающий надежду. «Классический синий» подчеркивает наше стремление к надежному и стабильному фундаменту, на котором мы можем построить нечто новое, в свете наступления нового десятилетия», — сказано на сайте организации.

Внушая спокойствие и уверенность, данный оттенок синего дарит ощущение мира, умиротворенности и безопасности, помогает сконцентрироваться, придает ясность мыслям и помогает переориентировать их, способствует рефлексии и стрессоустойчивости, добавляют исследователи.

«Мы живем во времена, когда люди нуждаются в доверии и вере, и именно такого рода постоянство и уверенность воплощает в себе PANTONE 19-4052, «классический синий», надежный синий оттенок, на который мы всегда можем положиться. Будучи пронизанным глубоким резонансом, безграничный «Классический синий» напоминает нам о бесконечном вечернем небе и предоставляет стабильную опору, воодушевляет смотреть на очевидное под другими углами, открывать новые горизонты и перспективы, глубоко задумываться и вливаться в потоки общения», — описывает «классический синий» глава Института цвета Pantone Леатрис Эйсман.

Поскольку развитие технологий продолжает опережать способность человека осмысливать происходящее, легко понять, почему сегодня человечество тяготеет к честным цветам, обещающим защиту. «Классический синий», неагрессивный и доверительный, обеспечивает непринужденное взаимодействие и словно дарит комфортные объятия, указывают специалисты.

Presenting PANTONE 19-4052 Classic Blue, the Pantone Color of the Year 2020. A timeless and enduring blue hue, timeless in its simplicity. #pantone2020 #coloroftheyear pic.twitter.com/L0qH6CohsC — PANTONE (@pantone) December 5, 2019

Напоследок отметим, что Институт цвета Pantone прогнозирует цветовые предпочтения потребителей, которые зададут тенденцию специалистам по иллюстрациям и проектированию на грядущие 12 месяцев, с 2000 года. Для этого специалисты организации анализируют тренды в кино, моде, дизайне и других индустриях массовой культуры, изучают изменения в образе жизни людей и в их социоэкономической статусе.

Основное же направление деятельности данной исследовательской организации: проводить экспериментальные работы с цветами и изучать, как они влияют на различные сферы нашей жизни.

Источник: Pantone