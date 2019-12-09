Институт цвета Pantone назвал главным цветом 2020 года «классический синий»
Институт цвета Pantone выбрал главный тренд следующего года, говорится в сообщении на сайте американской исследовательской организации.
Цветом 2020 года назван «классический синий» — «изящный в своей простоте вневременный и неизменный оттенок синего». Отметим, что в цветовой палитре Pantone ему соответствует номер 19-4052.
«Это цвет неба в сумерках, подталкивающий к размышлениям и дающий надежду. «Классический синий» подчеркивает наше стремление к надежному и стабильному фундаменту, на котором мы можем построить нечто новое, в свете наступления нового десятилетия», — сказано на сайте организации.
Внушая спокойствие и уверенность, данный оттенок синего дарит ощущение мира, умиротворенности и безопасности, помогает сконцентрироваться, придает ясность мыслям и помогает переориентировать их, способствует рефлексии и стрессоустойчивости, добавляют исследователи.
«Мы живем во времена, когда люди нуждаются в доверии и вере, и именно такого рода постоянство и уверенность воплощает в себе PANTONE 19-4052, «классический синий», надежный синий оттенок, на который мы всегда можем положиться.
Будучи пронизанным глубоким резонансом, безграничный «Классический синий» напоминает нам о бесконечном вечернем небе и предоставляет стабильную опору, воодушевляет смотреть на очевидное под другими углами, открывать новые горизонты и перспективы, глубоко задумываться и вливаться в потоки общения», — описывает «классический синий» глава Института цвета Pantone Леатрис Эйсман.
Поскольку развитие технологий продолжает опережать способность человека осмысливать происходящее, легко понять, почему сегодня человечество тяготеет к честным цветам, обещающим защиту. «Классический синий», неагрессивный и доверительный, обеспечивает непринужденное взаимодействие и словно дарит комфортные объятия, указывают специалисты.
Presenting PANTONE 19-4052 Classic Blue, the Pantone Color of the Year 2020. A timeless and enduring blue hue, timeless in its simplicity. #pantone2020 #coloroftheyear pic.twitter.com/L0qH6CohsC
— PANTONE (@pantone) December 5, 2019
Напоследок отметим, что Институт цвета Pantone прогнозирует цветовые предпочтения потребителей, которые зададут тенденцию специалистам по иллюстрациям и проектированию на грядущие 12 месяцев, с 2000 года. Для этого специалисты организации анализируют тренды в кино, моде, дизайне и других индустриях массовой культуры, изучают изменения в образе жизни людей и в их социоэкономической статусе.
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Introducing the Pantone Color of the Year 2020, PANTONE 19-4052 Classic Blue, a timeless and enduring blue hue elegant in its simplicity. Suggestive of the sky at dusk, the reassuring qualities of Classic Blue offer the promise of protection; highlighting our desire for a dependable and stable foundation from which to build. As we cross the threshold into a new era, Pantone has translated the hue into a multi-sensory experience to reach a greater diversity of people and provide an opportunity for everyone to engage with the color. We will be tapping into sight, sound, smell, taste, and texture to make the Pantone Color of the Year for 2020 a truly immersive color experience for all. Link in bio to learn more about Classic Blue. #Pantone2020
Основное же направление деятельности данной исследовательской организации: проводить экспериментальные работы с цветами и изучать, как они влияют на различные сферы нашей жизни.
Источник: Pantone
- Институт цвета Pantonе является подразделением достаточно известной компании Pantone, которая в 1963 году разработала стандартизованную систему подбора цвета, в которой используется их цифровая идентификация. Эталонные пронумерованные цвета печатают в специальном каталоге, который широко используют в дизайне и полиграфии.