Windows 95 исполнилось 25 лет

Но не «Пуском» единым — кроме 32-разрядных приложений на основе API Win32 в Windows 95 также появилась поддержка длинных (до 256 знаков) имен файлов, что в те времена значительно упростило именование документов. Еще одной важной особенностью стало внедрение системы Plug and Play для автоматического обнаружения и установки драйверов оборудования. Реализация в Windows 95 часто в шутку называлась Plug and Pray — на ранней стадии внедрения случались многочисленные ошибки распознавания оборудования.

Microsoft также представила в Windows 95 первую реализацию идеи синхронизации данных между несколькими компьютерами. Функция My Briefcase предназначалась для синхронизации файлов между ноутбуком и настольным компьютером, а в современных версиях Windows все это работает в облаке на базе Microsoft OneDrive.

Первоначально Windows 95 продавалась на 13 дискетах в специальном формате DMF (Distribution Media Format, емкость 1,68 МБ, что позволило сократить количество необходимых дискет с 15 до 13) или на компакт-дисках (CD-версия включала много полезных дополнительных файлов). 31 декабря 2001 года Microsoft прекратила поддержку Windows 95. Но даже сегодня энтузиасты вспоминают о ней чаще, чем о любой другой ОС семейства. Буквально недавно в Minecraft появилась возможность собрать ПК на Windows 95. Также энтузиасты ранее запускали Windows 95 на Apple Watch и превращали ее в отдельное приложение, которое можно загрузить и установить на macOS, Windows и Linux.

В заключение — несколько исторических фото и роликов Windows 95, включая танцы Билла Гейтса и Стива Балмера под песню «Start Me Up». Классика, как и Windows 95.