Windows 95 исполнилось 25 лет
На эту неделю выпала круглая дата, связанная с Windows — вчера, 24 августа, исполнилось ровно 25 лет с момента релиза Windows 95, одного из самых важных и долгожданных продуктов Microsoft.
Выпуск Windows 95 сопровождался масштабной рекламной кампанией (по многим оценкам — крупнейшей в истории ПО), включая рекламный ролик с песней Start Me Up (намек на кнопку «Пуск» — Start) в исполнении Rolling Stones. Стартовую мелодию, музыкальное вступление, сопровождающее полную загрузку Windows 95, написал известный композитор Брайан Ино. Microsoft даже наняла Дженнифер Энистон и Мэтью Перри для создания часового киберситкома о Windows 95, а ПО оказалось настолько популярным, что за первые пять недель было продано 7 миллионов копий.
Windows 95 — это времена, когда компьютерные энтузиасты выбирали между Pentium и 486, дисками IDE и SCSI, двухскоростными CD-ROM и звуковыми картами Sound Blaster. Microsoft добавила в Windows 95 множество новшеств, включая новую кнопку «Пуск», сопровождающую нас по сей день, а также меню и панель задач, которые значительно упростили поиск приложений и навигацию в операционной системе. Улучшения многозадачности и графический интерфейс были большим шагом вперед по сравнению с Windows 3.1 и временами MS-DOS, но тогда интерфейс во многом напоминал Macintosh и OS/2.
Но не «Пуском» единым — кроме 32-разрядных приложений на основе API Win32 в Windows 95 также появилась поддержка длинных (до 256 знаков) имен файлов, что в те времена значительно упростило именование документов. Еще одной важной особенностью стало внедрение системы Plug and Play для автоматического обнаружения и установки драйверов оборудования. Реализация в Windows 95 часто в шутку называлась Plug and Pray — на ранней стадии внедрения случались многочисленные ошибки распознавания оборудования.
Microsoft также представила в Windows 95 первую реализацию идеи синхронизации данных между несколькими компьютерами. Функция My Briefcase предназначалась для синхронизации файлов между ноутбуком и настольным компьютером, а в современных версиях Windows все это работает в облаке на базе Microsoft OneDrive.
Первоначально Windows 95 продавалась на 13 дискетах в специальном формате DMF (Distribution Media Format, емкость 1,68 МБ, что позволило сократить количество необходимых дискет с 15 до 13) или на компакт-дисках (CD-версия включала много полезных дополнительных файлов). 31 декабря 2001 года Microsoft прекратила поддержку Windows 95. Но даже сегодня энтузиасты вспоминают о ней чаще, чем о любой другой ОС семейства. Буквально недавно в Minecraft появилась возможность собрать ПК на Windows 95. Также энтузиасты ранее запускали Windows 95 на Apple Watch и превращали ее в отдельное приложение, которое можно загрузить и установить на macOS, Windows и Linux.
В заключение — несколько исторических фото и роликов Windows 95, включая танцы Билла Гейтса и Стива Балмера под песню «Start Me Up». Классика, как и Windows 95.