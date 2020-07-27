В Minecraft теперь можно собрать ПК на Windows 95 — и запустить на нем Doom (равно как и сам Minecraft)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





А потянет ли он Crysis, как думаете?

Для Minecraft вышел новый и весьма забавный мод VM Computers — он позволяет игрокам популярнейшей песочницы заказать со спутника, летающего над миром Minecraft, комплектующие для сборки ПК, на котором можно запустить Windows 95 и множество других операционных систем. Естественно, речь о виртуальном ПК с виртуальной ОС.

Для запуска Windows 95 и других ОС, мод использует VirtualBox, бесплатное программное обеспечение для виртуальных машин с открытым исходным кодом. В Minecraft все реализованно следующим образом: вы собираете виртуальную копию ПК, а затем используете его для создания виртуальных жестких дисков для установки операционных систем из файлов ISO.

Само собой, сообщество Minecraft принялось проводить самые разные эксперименты. Пользователь Reddit под ником uDrunkMate в рамках одного из таких экспериментов s установил на ПК в Minecraft операционную систему Windows 95 и успешно запустил на ней оригинальную игру Doom.

Запуск Windows 95 и Doom — эталонный тест для любого мода или хака. Ранее энтузиасты запускали Windows 95 даже на Apple Watch и превращали ее в отдельное приложение, которое можно загрузить и установить на macOS, Windows и Linux.