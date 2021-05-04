9 миллиардов долларов выручки Fortnite за два года и 11,6 миллиона долларов издателям за бесплатные игры в EGS. Главное из суда по делу Epic Games против Apple





В рамках суда между Epic Games и Apple вскрылась вся финансовая подноготная бизнеса EGS, в том числе и цена «‎бесплатных» игр — за период с декабря 2018 года по сентябрь 2019 года Epic выплатила 11,6 миллиона долларов за раздачу игр, которые «забрали» 104,5 миллиона раз, следует из представленных Epic документов на суде против Apple.

Что стало известно из материалов суда по делу Epic Games против Apple

Суммарно 4,9 миллиона или 5% от всех розданный за этот период игр пришлись на новых пользователей, а средняя цена привлечения нового пользователя составила 2,37 доллара.

Самая дорогая игра за первые девять месяцев раздач EGS — Batman: Arkham Collection. За нее Epic заплатила 1,5 миллиона долларов и ее забрали рекордные для того времени 6,4 миллиона раз, из которых 614 тысяч (10%) пришлось на новых пользователей. В то же время LEGO Batman, раздаваемую одновременно с Batman: Arkham Collection, забрали 5,2 миллиона раз.

Самым дорогим по показателю стоимости привлечения одного нового пользователя стал платформер Celeste — компания заплатила 750 тысяч долларов за 2,7 миллиона розданных копий, из которых только 62 тыс. пришлось на новых пользователей. То есть, выходит по 12 долларов на каждого. У платформера Inside почти такая же цена — 11,1 доллара за одного нового пользователя.

Среди других примечательных сделок можно отметить соглашение с Unknown Worlds стоимостью 1,4 миллиона долларов (симулятор выживания Subnautica забрали 4,6 миллиона человек, из которых 804 тысячи человек или 17% — новые пользователи EGS) и эксклюзивная сделка с 2K Games стоимостью 146 миллионов долларов, из которых 115 миллионов пришлись на выпуск Borderlands 3.

Ранее мы узнали, что за минувшие два года магазин EGS принес убытков на $454 млн. По словам Тима Суини, магазин должен выйти на окупаемость через 3-4 года.

За два года игра Fortnite принесла Epic около 9 миллиардов долларов. В 2018 году доход компании составил 5,7 миллиарда долларов, из которых 97% сгенерировала Fortnite. В 2019 году выручка составила 4,2 миллиарда долларов, а доля Fortnite упала до 88%. В 2020 году выручка Epic составила 5,1 миллиарда долларов.

18,5 миллиона из 20,7 миллиона стали пользователями EGS после бесплатной раздачи одной из игр. Из них только 7,13% или 1,32 миллиона человек совершили по меньшей мере одну покупку в магазине. Средняя выручка с каждого такого пользователя составила 40 долларов. Суммарно они принесли Epic 53 миллиона долларов или 33% от выручки от покупок в магазине.

Еще 2,2 миллиона человек стали пользователями EGS после покупки игры. Средняя выручка компании Epic с каждого такого пользователя — 48,7 доллара, а общая — 107 миллионов или 67% от общей выручки.