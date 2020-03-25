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«А Crysis потянет?». Crytek вскоре выпустит мобильную версию движка CryEngine для Android

«А Crysis потянет?». Crytek вскоре выпустит мобильную версию движка CryEngine для Android

«А Crysis потянет?». Crytek вскоре выпустит мобильную версию движка CryEngine для Android


Вопрос-насмешка «а Crysis потянет?», который по сей день нередко встречается в обсуждении разных высокопроизводительных устройств, в отношении высокопроизводительных Android-смартфонов перестанет быть шуткой. Crytek готовится к выпуску мобильной версии фирменного движка CryEngine. На днях студия пригласила разработчиков принять участие в бета-тестировании CryEngine на Android, которое должно начаться позже в этом году.

Немецкая студия Crytek известная в первую очередь как разработчик серии игр Crysis и FarCry, а также семейства игровых движков CryEngine. В свое время шутеры Crysis оказывались слишком требовательными даже для самых мощных ПК.

На данный момент кроссплатформенный движок CryEngine доступен для PlayStation 4, Xbox One и ПК. Также он поддерживает платформу VR.

Сейчас частот говорят, что возможностей современных флагманских SoC (в том числе и встроенных GPU) для смартфонов давно за глаза. Так вот приход CryEngine в мобильный сегмент может все изменить — задействовать всю производительность нынешних топовых решений и вывести качество графики в мобильных играх на принципиально новый уровень.

Одновременно Crytek опубликовала ролик с технической демонстрацией возможностей грядущего CryEngine — это демо под названием Neon Noir выполнялось на Samsung Galaxy S20+. Понятно, что в реальных играх графика редко дотягивает до уровня таких демонстраций, но все же общее впечатление получить можно.

Остается добавить, в разработке мобильной версии движка CryEngine компании Crytek помогает Google.

Источник: Crytek

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