«А Crysis потянет?». Crytek вскоре выпустит мобильную версию движка CryEngine для Android

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Вопрос-насмешка «а Crysis потянет?», который по сей день нередко встречается в обсуждении разных высокопроизводительных устройств, в отношении высокопроизводительных Android-смартфонов перестанет быть шуткой. Crytek готовится к выпуску мобильной версии фирменного движка CryEngine. На днях студия пригласила разработчиков принять участие в бета-тестировании CryEngine на Android, которое должно начаться позже в этом году.

Немецкая студия Crytek известная в первую очередь как разработчик серии игр Crysis и FarCry, а также семейства игровых движков CryEngine. В свое время шутеры Crysis оказывались слишком требовательными даже для самых мощных ПК.

На данный момент кроссплатформенный движок CryEngine доступен для PlayStation 4, Xbox One и ПК. Также он поддерживает платформу VR.

Сейчас частот говорят, что возможностей современных флагманских SoC (в том числе и встроенных GPU) для смартфонов давно за глаза. Так вот приход CryEngine в мобильный сегмент может все изменить — задействовать всю производительность нынешних топовых решений и вывести качество графики в мобильных играх на принципиально новый уровень.

Одновременно Crytek опубликовала ролик с технической демонстрацией возможностей грядущего CryEngine — это демо под названием Neon Noir выполнялось на Samsung Galaxy S20+. Понятно, что в реальных играх графика редко дотягивает до уровня таких демонстраций, но все же общее впечатление получить можно.

Остается добавить, в разработке мобильной версии движка CryEngine компании Crytek помогает Google.

Источник: Crytek