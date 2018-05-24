Acer анонсировала ноутбук Swift 5 с 15,6-дюймовым дисплеем, уменьшенными рамками и массой менее 1 кг

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Компания Acer анонсировала выпуск обновлённой модели ноутбука Swift 5. В соответствии с тенденциями 2018 года, новинка получила дисплей с уменьшенными боковыми рамками – 5,87 мм. Похоже, что компания убрала старый 14-дюймовый дисплей и установила на его место новую 15,6-дюймовую IPS матрицу с Full HD разрешением и сенсорной панелью, сохранив при этом общие размеры корпуса. Соотношение размеров дисплея к размерам корпуса теперь составляет 87,6%.

Ноутбук Acer Swift 5 оснащается процессором Intel Core 8-го поколения. Конфигурация может включать до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью до 1 ТБ. Однако производитель пока не уточняет, о какой модели/моделях процессора идёт речь и какая будет базовая конфигурация. Зато известно, что устройство несёт на борту два порта USB Type-C, два порта USB 3.1 Type-A, видео выход HDMI, слот для карты памяти SD. Используемый модуль беспроводной связи Intel Wireless-AC 9560 2×2 802.11ac обеспечивает гигабитную скорость передачи данных.

Масса ноутбука составляет менее 1кг. В качестве операционной системы используется Windows 10. В новинке реализован сканер отпечатков пальцев с поддержкой Windows Hello.

Информация о сроках начала продаж и ориентировочной цене ноутбука Acer Swift 5 пока не сообщается.

Источник: The Verge, Acer