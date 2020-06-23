Acer обновила геймерские ноутбуки серий Predator Helios и Triton, добавив свежие компоненты — процессоры Intel 10-го поколения и графику Nvidia RTX 2070/2080

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В рамках мероприятия [email protected] компания Acer обновила семейства игровых ноутбуков Predator Helios и Predator Triton, предоставив их владельцам возможность выбрать самое свежее «железо», включая процессоры Intel 10-го поколения H-серии и видеокарты Nvidia RTX 2070 и 2080 Super Max-Q. Также были улучшены представители игрового семейства Nitro и игровые мониторы Predator.

Геймерские ноутбуки Acer Predator Helios 700 2020-го модельного года стартуют с отметки $2,399, при этом в максимальной конфигурации их можно оснастить процессором Intel Core i9-10980HK, вплоть до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 и графикой Nvidia GeForce 2080 Super Max-Q. IPS-матрица ноутбука с диагональю 17,3-дюйма, Full HD разрешением, частотой обновления 144 Гц и поддержкой технологии Nvidia G-Sync позволяет довольно комфортно играть без использования внешнего монитора.

Естественно, обновленные ноутбуки Helios 700 сохранили все свои особенности, включая сдвигающуюся клавиатуру и зону тачпада, усиленную систему охлаждения с двумя вентиляторами AeroBlade 3D, тепловыми трубками и стеклянной панелью, фирменные клавиши MagForce и др.

Помимо флагманских ноутбуков Acer предлагает более доступные варианты поиграть, к примеру ноутбуки серий Predator Helios 300 (от $1,199) и Triton 300 (от $1,299). Эти модели получили 15,6-дюймовые матрицы с частотой обновления 240 Гц, процессоры уровня Intel Core i7-10750H и до 32 ГБ оперативной памяти. В качестве графического решения выступает графика Nvidia RTX 2070 Max-Q.

Для самых экономных геймеров Acer подготовила 15,6-дюймовые ноутбуки Acer Nitro 7 с ценником от $999. За эти деньги пользователь получает процессор Intel Core i7-10750H, до 16 ГБ оперативной памяти и графику Nvidia GeForce 1660 Ti (за доплату можно получить Nvidia RTX 2060). На рынке также будет доступен вариант с процессором AMD Ryzen 7 4800H и графикой Nvidia GTX 1660 Ti.

Компания также обновила геймерский монитор Acer Predator X25 — он получил впечатляющую частоту обновления 360 Гц и нативную поддержку Nvidia G-Sync. В качестве основы используется 24,5-дюймовая IPS-матрица с Full HD (1080p) разрешением, а для подключения к ПК используются порты HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4.

Источник: The Verge